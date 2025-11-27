Pääjohtaja Lasse Lehtonen oli Kelan valtuutettujen kuultavana aamulla.

Kelan valtuutettujen puheenjohtajan, kansanedustaja Mira Niemisen (ps.) mukaan valtuutetuilla oli pääjohtaja Lasse Lehtosen kanssa aamulla hyvä keskustelu.

Lehtonen nauttii edelleen valtuutettujen luottamusta.

Ulkopuolinen selvitys Kelan johtamisesta on työn alla ja valmistuu Niemisen mukaan joulukuussa. Valtuutetut pitävät tärkeänä luottamuksellisen ilmapiirin ja keskustelukulttuurin palauttamista Kelaan.

Nieminen kommentoi keskusteluja kokouksen jälkeen toimittajille.

Lehtonen ei aio kommentoida

Lehtosen viimeaikaiset kommentit viraston etätöistä ja Kelan henkilöstöstä ovat herättäneet tiukkaa keskustelua, koska Kelan työntekijät ovat kokeneet ne loukkaaviksi. Etukäteen ilmoitettiin, että tämän aamun kokouksessa oli tarkoitus keskustella Kelan uusista lähityön linjauksista ja johtamisesta, joita on käsitelty runsaasti julkisuudessa.

STT:n tietojen mukaan Lehtonen ei aio antaa asiasta torstaina haastatteluja tiedotusvälineille.