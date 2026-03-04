Siivousyritys SOL Palvelut kertoo epäiyjen työntekijöiltä pyydetystä kynnysrahasta vahvistuneen yhtiön teettämässä selvityksessä.
Parisenkymmentä työntekijää on vahvistanut heiltä pyydetyn kynnysrahaa ja kuusi sanoo maksaneensa tai olevansa yhä velkaa SOLin työpaikasta.
Vastaajat olivat maksaneet useimmiten alle tuhat euroa SOLissa työskentelevälle ihmiselle tai ulkopuoliselle taholle.
Kysely oli lähetetty yli 5 200:lle SOL Palveluiden työntekijälle, joista kyselyyn vastasi 31 prosenttia eli yli 1 600 työntekijää.
SOL kertoi vieneensä viime vuonna poliisitutkintaan kaksi tapauskokonaisuutta, joissa se sai perusteltua näyttöä kynnysrahojen maksamisesta.
Yhtiöllä ei ole tietoa, että poliisilla olisi aktiivisesti käynnissä tutkintoja, joissa SOLia tai SOLiin työsuhteessa olevaa ihmistä epäiltäisiin kynnysrahan ottamisesta.