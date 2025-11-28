Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen ei päässyt paikalle uusien työntekijöiden tilaisuuteen teknisten ongelmien takia.

Kela järjesti uusille työntekijöille suunnatun pääjohtajan tervehdys uusille työntekijöille -tilaisuuden, jonne odoteltiin Kelan pääjohtajaa Lasse Lehtosta turhaan.

MTV Uutisten tietojen mukaan Lehtonen ei saapunut paikalle ja tilaisuus keskeytettiin 30 minuutin odottelun jälkeen.

Kelan viestinnästä vahvistetaan, että tilaisuus oli määrä pitää Teamsissa, mutta Lehtonen ei teknisten ongelmien vuoksi päässyt paikalle tervehtimään uusia työntekijöitä. Viestinnän mukaan Lehtosen Teams-linkki ei ollut toiminut.

Lehtonen on lähettänyt pahoitteluviestin poissaolonsa johdosta. Tilaisuus on määrä pitää seuraavan kerran helmikuussa.