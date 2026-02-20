



Hyvinvointialueet kantelivat Kelasta 16:09 Katso myös: Sijaishuollossa olleet nuoret eivät saa enää opiskella toimeentulotuella – miten käy opintojen? Julkaistu 20.02.2026 16:39 Pauliina Ainasoja pauliina.ainasoja@mtv.fi Kela on kantelun mukaan muuttanut tulkintaansa lastensuojelun jälkihuollon nuorille maksettavien itsenäistymisvarojen vaikutuksesta toimeentulotukeen. Uusi tulkinta on alentanut tai evännyt kokonaan nuoren toimeentulotuen ja laittanut heitä eriarvoiseen asemaan. Moni hyvinvointialue sekä Helsingin kaupungin lastensuojelun jälkihuolto ovat tehneet kantelun Kelan toiminnasta eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelu on päivätty 21.11.2025. Kantelun mukaan Kela olisi syksystä 2024 alkaen "järjestelmällisesti" lukenut hyvinvointialueiden maksamat lastensuojelun itsenäistymisvarat ja jälkihuollon taloudellisen tuen toimeentulotukea hakevien nuorten tuloiksi. Lue myös: Jälkihuollon nuoret epätoivoissaan toimeentulotuen viemisestä: Sofia: "Miten taas osuu meihin?" Tämän seurauksena nuorten toimeentulotukea olisi alennettu tai evätty kokonaan, ilman että ohjetta olisi päivitetty tai muutoksista tiedotettu. Kantelussa ovat mukana Itä-Uudenmaan, Vantaan ja Keravan, Keski-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueet sekä Helsingin kaupungin lastensuojelun jälkihuolto. Kantelun tekijät pitävät Kelan menettelyä lain tarkoituksena vastaisena ja arvioivat sen vaarantavan lastensuojelun asiakkaan oikeusturvaa.

Mitä itsenäistymisvarat ovat?

THL:n mukaan itsenäistymisvaroilla tarkoitetaan varoja, jotka varataan sijaishuollossa olleen lapsen tai nuorten itsenäistymisen tukemiseen ensisijaisesti jälkihuollon päätyttyä.

Kun lapsi tai nuori on sijoitettu kodin ulkopuolelle avohuollon tukitoimena, huostaanoton perusteella tai jälkihuollossa, hänen itsenäistymistään varten on varattava kuukausittain tietty rahamäärä.

Lain mukaan summan tulee olla vähintään 40 prosenttia niistä tuloista, korvauksista tai saamisista, joista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun laissa.

Itsenäistymisvaroja kerryttävät esimerkiksi elatusapu, erilaiset eläkkeet, elinkorot sekä muut avustukset. Sen sijaan lapsilisää ei huomioida itsenäistymisvaroja laskettaessa.

Kelan 7.2.2026 päivätyssä ohjeessa lukee, että näitä itsenäistymisvaroja ei pääsääntöisesti huomioida varoina jälkihuollon aikana. Jos kuitenkin nuori saa itsenäistymisvaroja käyttöönsä jälkihuollon aikana, osuus huomioidaan tulona laskelmalla.

Kantelun mukaan Kelan aikaisempi tulkinta ohjeesta on ollut, että jos nuori saa itsenäistymisvaroja käyttöönsä muuten kuin tiettyä tarkoitusta varten, ne katsotaan tuloksi. Nyt tuo tulkinta olisi kantelun mukaan muuttunut niin, että vaikka ne maksettaisiin tiettyä tarkoitusta varten, ne katsotaan tuloksi.

– Tämä uusi tulkintalinja on johtanut siihen, että nuorten toimeentulotukea on alennettu tai evätty kokonaan, kun itsenäistymisvarat on otettu huomioon tulona, vaikka ne on käytetty esimerkiksi oman kodin hankintoihin, kantelussa sanotaan.

Itsenäistymisvarat tulisi THL:n mukaan käyttää itsenäistymistä tukevaan toimintaan tai hankintoihin niiltä osin kuin jälkihuollon taloudellinen tuki ei kata niitä. Tällaisia hankintoja voivat olla esimerkiksi oman asunnon kalusteet tai opiskelussa tarvittavat materiaalit.

Päätöksissä havaittu eroja

Hyvinvointialueet pitävät ongelmallisena sitä, että Kela on ottanut kantaa jälkihuollon viranomaisten tekemien päätösten perusteluihin.

Kantelun mukaan hyvinvointialueet ovat saaneet oikaistua osan päätöksistä jälkihuollossa tehdyillä lausunnoilla, mutta päätöksillä on alueellisia ja käsittelijäkohtaisia eroja.

Oikeusasiamies ei ole vielä antanut päätöstä asiassa.

Näin Kela vastaa

MTV Uutiset tavoitti Kelan etuuspäällikkö Marja-Leena Valkosen vastaamaan kantelua koskeviin kysymyksiin Kelan mediaviestinnän kautta sähköpostitse.

Oletteko tietoisia kantelusta ja sen sisällöstä?

Kelassa ei ole tietoa kyseisestä kantelusta. Eduskunnan oikeusasiamies ei ole vielä pyytänyt siitä Kelalta selvitystä tai lausuntoa.

Miten vastaatte kanteluun?

Kela ei lähde ennakoimaan selvitys- tai lausuntopyynnön sisältöä tässä vaiheessa.

Onko Kela muuttanut tulkintaansa muuttamatta ohjetta toimeentulotuesta?

Lastensuojelulaki muuttui vuonna 2024, jolloin jälkihuollon ikärajaa muutettiin 25 vuodesta 23 vuoden ikään. Kela on huomioinut ohjeistuksessaan ikärajan muutoksen. Muilta osin ohjeistusta ei ole muutettu.

Minkä suuruisia itsenäistymisvarat ovat ja kuinka suuri vaikutus on ollut nuoren toimeentulotukeen?

Itsenäistymisvarojen määräytymisestä säädetään lastensuojelulaissa. Hyvinvointialueet soveltavat lakia ja määrittävät itsenäistymisvarat. Perustoimeentulotuessa pääsääntö on, ettei itsenäistymisvaroja huomioida varoina jälkihuollon aikana. Jos nuori kuitenkin saa itsenäistymisvaroja käyttöönsä jälkihuollon aikana, huomioidaan tämä osuus itsenäistymisvaroista tulona laskelmalla.

