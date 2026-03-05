Aston Martinin tallipäällikkö ja suunnittelijaguru Adrian Newey myönsi Melbournessa, ettei talli pysty ajamaan täyttä avausosakilpailua autojen moottoritärinän vuoksi.
Lue myös: Valtteri Bottas paljasti uutisen
Aston Martinin käyttämien Hondan moottorien tärinä aiheuttaa sen, ettei talli pysty ajamaan täyttä kilpailua, vaan sen kuljettajat Fernando Alonso ja Lance Stroll joutuvat keskeyttämään ajamisen tietyn kierrosmäärän jälkeen.
Tallipäällikkö Adrian Neweyn mukaan tärinä tekee koko kisan ajamisen kuskien terveyden kannalta mahdottomaksi. Kuskien lisäksi myös itse autot kärsivät rajussa tärinässä.
– Meidän on rajoitettava todella paljon sitä, kuinka monta kierrosta ajamme kisassa ennen kuin löydämme syyn tärinälle ja parannamme tärinän sen lähteestä, Newey sanoi voimayksikköön viitaten Motorsport.comille.