Anna Abreu kertoo Instagramissa, että hän ei aio osallistua tänä vuonna Emma-gaalaan.

Artisti Anna Abreu jättää tänä vuonna Emma-gaalan väliin. Hän kertoo, että ei halua riskeerata Veikkaus-areenan keikkojaan, jotka järjestetään 20. ja 21. maaliskuuta.

– Huomisen jälkeen minulla alkaa täyskaranteeni eli en poistu himasta (paitsi lenkille) ennen areenoita. Minua ei siis näy tänä vuonna Emmoissa, vaikka olen ehdolla. Kiitollinen kuitenkin ehdokkuuksista. Suurin pelkoni tällä hetkellä on, että joutuisin vetämään areena kipeänä, hän kirjoittaa Tarinat-osiossa, joka on nähtävillä vain 24 tuntia niiden julkaisusta.

Hän tiedustelee samassa tarinassaan seuraajiltaan, onko hänen päätös jättää Emma-gaala väliin heidän mielestään liioittelua.

Abreu on ehdolla Vuoden pop -kategorissa sekä mukana yleisöäänestyksessä Vuoden kotimainen artisti tai yhtye -palkintokategoriassa.

Artisti Abreu aloittaa tänä vuonna artistiurallaan tauon, jonka on määrä kestää useita vuosia. Abreu juhlistaa 20-vuotista uraansa näillä kahdella areenakonsertilla.