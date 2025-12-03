Juuri nyt Avaa

Puutiaisaivotulehdustapaukset raportoidaan vuosittain Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tartuntatautirekisteriin.

Länsi-Uudellamaalla puutiaisaivokuumepotilaita on ollut aikaisempinakin vuosina runsaasti, mutta nyt määrä on kasvanut erityisesti Helsingissä. Osa Helsingissä sairastuneista on voinut saada tartunnan muualta.

Viime vuonna koko Suomessa todettiin 195 puutiaisaivotulehdustapausta, mutta kuluvana vuonna tapauksia on kirjattu tartuntatautirekisteriin marraskuun loppuun mennessä jo 228, kertoo Helsigin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS.

Puutiaisaivotulehdusten (TBE) määrä on kasvanut selvästi viime vuodesta. Kasvu on näkynyt HUSissa päivystyksissä, neurologian osastoilla ja teho- ja tehovalvontaosastoilla. Puutiaisaivokuume on ohittanut herpesviruksen vaikeiden aivokuumeiden aiheuttajana.

Valtaosalla puutteellinen rokotussuoja

Tapausmäärien kasvu on näkynyt Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella sekä HUSin päivystyksissä Lohjan, Jorvin ja Meilahden sairaaloissa.

Kesällä Jorvin sairaalan neurologisen vuodeosaston potilaista pahimmillaan kolmasosa oli TBE-potilaita. HUSin alueella 14 prosenttia TBE-potilaista on vaatinut teho- tai tehovalvontahoitoa. Osa tehohoitoa saaneista potilaista tarvitsee pitkää kuntoutusta ennen kotiutumistaan.

Puutiaisaivotulehdukseen sairastuneista 69 prosenttia on ollut täysin rokottamattomia ja 13 prosentilla rokotussuoja on ollut keskeneräinen tai vanhentunut.

Puutiaisaivotulehdus ohitti yleisyydessä herpeksen

Herpesvirukset ovat edelleen merkittäviä aivotulehdusten aiheuttajia ja niitä hoidetaan viruslääkkeellä. Herpesvirusten esiintyvyys ei vaihtele vuodenajan mukaan, toisin kuin puutiaisaivotulehduksen, joka painottuu vahvasti kesään ja alkusyksyyn.