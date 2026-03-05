Raskausdiabeteksen taustalla ovat istukan hormonit sekä liiallinen insuliiniresistenssi.
Raskausdiabetes on yleinen glukoosiaineenvaihdunnan poikkeustila, joka koskettaa joka viidettä raskaana olevaa.
Riskitekijät, kuten äidin ylipaino tai lihavuus, yli 40 vuoden ikä, aiempi raskausdiabetes, munasarjojen monirakkulaoireyhtymä eli PCOS tai äidin suvun diabetestausta vaikuttavat sairauden puhkeamiseen.
Insuliiniresistenssi liittyy raskauteen aina
Insuliiniresistenssi tarkoittaa tilaa, jossa kehon solut, kuten maksa-, rasva- ja lihassolut reagoivat heikosti insuliiniin, jolloin verensokeri nousee ja haima joutuu erittämään enemmän insuliinia.
– Lievä insuliiniresistenssi on normaali raskauden aikainen ilmiö. Se on kehon tapa varmistaa, että vauva saa riittävästi glukoosia kasvuun, kehitykseen ja sydämen toimintaan, kertoo perinatologi Veronika Osuala Pihlajalinnasta.
– Istukalla on merkittävä rooli insuliiniresistenssissä, sillä sen erittämät hormonit eli laktageeni, progesteroni, estrogeeni, istukan kasvuhormoni, kortisoli ja prolaktiini ohjaavat äidin aineenvaihduntaa käyttämään riittävästi sokeria sikiön tarpeisiin.
Jos haima ei pysyt kompensoimaan insuliiresistenssia, kehittyy raskausdiabetes
Raskauden edetessä odottajan elimistön rasvan määrä kasvaa ja insuliiniherkkyys heikkenee. Samalla istukkahormonien eritys lisääntyy raskauden edetessä.
– Jos haiman insuliinieritys on puutteellista voimakkaaseen insuliiniresistenssiin nähden, pysyvät äidin verensokerit korkealla.
– Nämä mekanismit voivat selittää raskausdiabeteksen kehitystä, kun odottajalla on jo valmiiksi sille altistavat riskitekijät olemassa, Osuala kertoo.
Raskausdiabetes todetaan glukoosi- eli sokerirasituskokeella.
Sairauden merkittävin seuraus on sikiön liian suuri koko, makrosomia. Ison kokoinen vauva lisää riskiä niin äidin kuin lapsen synnytysvaurioihin.
Raskausdiabetes paranee synnytyksen jälkeen
Raskausdiabetes eroaa tyypin 1 ja 2 diabeteksesta siten, että se ei ole krooninen sairaus.
– Tavallisesti raskausdiabetes paranee synnytyksen jälkeen, mutta se lisää riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen myöhemmin, Osuala kertoo.
Raskausdiabeteksen, tyypin 1 diabeteksen ja tyypin 2 diabeteksen syntymekanismit ovat myös erilaiset.
Raskausdiabeteksen taustalla ovat istukan hormonit, jotka aiheuttavat insuliiniresistenssiä. Myös riskitekijät vaikuttavat.
Tyypin 1 diabetes on puolestaan autoimmuunisairaus, jossa haima ei tuota lainkaan insuliinia. Se ei siis ole elintapasairaus.
Kansantautina tunnetun tyypin 2 diabeteksen taustalla on insuliiniresistenssi ja haiman puutteellinen insuliinin tuotanto. Sairaus liittyy usein elintapoihin, mutta myös perimä altistaa sairaudelle.
Myös eri diabetestyyppien hoitotavat eroavat toisistaan.
Raskausdiabetesta hoidetaan ensisijaisesti elintapahoidolla ja tarvittaessa käytetään lääkitystä.
Tyypin 1 diabetesta hoidetaan insuliinilla ja tyypin 2 diabetesta elintapamuutoksilla, tablettihoidolla ja joskus myös insuliinihoidolla, kertoo Osuala.
