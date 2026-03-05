Tulli tutkii Suomessa laajaa veropetosvyyhtiä.
Epäilyn mukaan muista EU-maista Suomeen ostettuja käytettyjä ajoneuvoja on merkitty papereissa väärin marginaaliverotettaviksi ajoneuvoiksi.
Autoja on ostettu 115 miljoonan euron arvosta, yhteensä 3 500 kappaletta. Tapausten yhteenlaskettu vältettyjen verojen määrä on yli 60 miljoonaa euroja.
Tutkinnassa olevat suomalaiset väliyhtiöt ovat hankkineet ajoneuvoja suurilta eurooppalaisilta huutokauppasivustoilta ja käyttäneet ostoissa muun muassa bulgarialaisten ja saksalaisten petollisten toimijoiden arvonlisäverotunnisteita.
Tulli kertoo, että rikosepäily koskee myös yhtä Suomen suurimmista autokauppaketjuista. Esitutkinnan perusteella ketjun ostotoiminnasta vastaavat henkilöt ovat olleet tietoisia ajoneuvojen maahantuontiin liittyvästä petollisesta toiminnasta.
Tutkinnassa olevien tapausten rikosnimikkeinä ovat törkeä veropetos ja törkeä kirjanpitorikos.
Tulli on kohdistanut pakkokeinoja tutkinnassa oleviin yrityksiin liittyen ensimmäisen kerran jo vuonna 2024 ja viimeksi helmikuussa 2026.