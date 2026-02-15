Vuonna 2011 työmatkalla kaatunut Kia Konttila kärsii kipuoireyhtymästä. Hän pitää nyt uhkaavaa HUS:in Kipuklinikan toiminnan lopettamista heitteillejättönä.

Orton keskittyy jatkossa HUSin potilaiden tekonivelleikkauksiin. Muutoksen myötä Ortonin yksityissairaalatoiminta, mukaan lukien Kipuklinikan toiminta nykyisessä muodossaan, päättyy maaliskuun lopussa.

– Kerromme Ortonin ja Kipukli­nikan tilan­teesta mahdol­li­simman avoimesti heti, kun asia selviää. Moni asia on vielä kesken, eikä Kipukli­nikan jatkosta ole vielä lopul­lisia päätöksiä. Teemme parhaamme, jotta potilaiden hoito ei katkeaisi yhtäk­ki­sesti, todetaan Ortonista MTV Uutisille.

Lähetä vinkki! Sosiaali- ja terveyssektorin aiheisiin erikoistunut toimittaja Joonas Lepistö avaa yhteiskunnan ajankohtaisia teemoja. Asiantuntijoiden ja kansalaisten kokemusten kautta Lepistö kertoo, missä tilassa Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat. Juttuvinkit joonas.lepisto@mtv.fi.

Potilas: Katastrofi

MTV Uutiset haastatteli Kipuklinikan potilasta Kia Konttilaa, joka pitää tilannetta katastrofina.

– Liukastuin työmatkalla 2011 ja peukaloni leikattiin. Leikkaus meni mönkään, jonka jälkeen tehtiin toinen. Loppujen lopuksi asiasta kehittyi pitkäaikainen kipu, Konttila kertoo tilanteestaan MTV Uutisille.

– Ortonissa minulle todettiin vuonna 2013 CRPS-diagnoosi. Kyseessä on monimuotoinen paikallinen kipuoireyhtymä. Se on raajan, esimerkiksi murtumavamman, jälkeen ilmenevä pitkittynyt, voimakas ja polttava kiputila. Kipu laajentui vasempaan puoliskoon kehoa.

Konttila kertoo, että hänen tilansa huononi niin, että lopulta hän tarvitsi henkilökohtaisen avustajan.

– Mutta silti hyvänä päivänä liikun rollaattorilla, huonona päivänä istun pyörätuolissa. Kipukohtauspäivinä nukun koko päivän.

Konttila on erittäin huolissaan kipuklinikan toiminnan loppumisesta.

– Saan kipuihin laastarihoitoa, joka on toiminut hyvin. Kipuklinikan loppu on katastrofi, koska vastaavaa hoitoa ei saa mistään. Tämä on heitteillejättö.

– Hoidosta huolimatta en pysty esimerkiksi toimimaan kaksikätisesti. En siis esimerkiksi pysty pilkkomaan ruokaa tai muita normaaleja arjen toimia. Jatkossa en myöskään saa asiantuntevaa toimintaterapiaa enkä fysioterapiaa.

Konttila ei ole kipunsa kanssa yksin.

– Meitä on noin 30 000 ihmistä, jotka kärsivät kovasta kivusta. Ortonissa meitä käy kuutisensataa ympäri Suomea.