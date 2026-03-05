Iltalehti uutisoi, että hallitus haluaa muuttaa Suomen ydinaselakeja.
Hallitus haluaa muuttaa Suomen lainsäädäntöä niin, että kaikista ydinräjähteitä koskevista rajoitteista luovuttaisiin, kertoo Iltalehti tietojensa perusteella.
IL:n mukaan eduskuntaryhmiä informoidaan tänään ja hallituksen odotetaan kertovan asiasta illansuussa.
Ylen tietojen mukaan hallitus käy keskustelua, pitäisikö Suomessa purkaa ydinaseisiin liittyviä rajoituksia, kuten kieltoa ydinaseiden kauttakulusta Suomessa.
Ylen lähteiden mukaan hallituksessa on keskusteltu ydinaseiden kauttakulusta Suomessa, mutta vielä ei ole varmuutta, johtaako keskustelu merkittäviin muutoksiin.