Valtteri Bottas paljasti mukavan tiedon aiemmin saamastaan lähtöruuturangaistuksesta.

Paluun F1-kisakuskiksi viikonloppuna Melbournessa tekevä Valtteri Bottas paljasti tuoreessa Instagram-päivityksessään mieluisan uutisen. Hänen toistaiseksi viimeisimmissä F1-osakilpailussaan saama lähtöruuturangaistus on poistettu.

Sauberilla tuolloin ajanut Bottas sai viiden lähtöruudun rangaistuksen seuraavaan osakilpailuun kauden 2024 viimeisessä osakilpailussa Abu Dhabissa. Kisan alussa Bottas törmäsi ensin nykyisen Cadillac-tallikaverinsa Sergio Pérezin kanssa. Meksikolainen ajoi tuolloin Red Bull -tallissa.

Pérezin kanssa sattuneen ensimmäisen kierroksen törmäyksen jälkeen myöhemmin samassa kisassa Bottas ajoi Haasin Kevin Magnussenia päin eturenkaat lukinneen jarrutuksen jälkeen ja keskeytti.

Koska Bottas joutui tuolloin keskeyttämään, eikä ehtinyt kisassa kärsiä varikon läpiajo -rangaistustaan, hänelle määrättiin viiden lähtöruudun rangaistus seuraavaan kisaan.

Yleinen luulo ennen Melbournen kilpailua oli, että Bottas joutuisi kärsimään rangaistuksen Cadillac-debyytissään, mutta toisin kävi.

– Minulla on teille hyviä uutisia. Muistatteko viiden lähtöruudun rangaistukseni? Se on poissa. Uusien sääntöjen myötä se poistettiin, Bottas iloitsi Instagram-videollaan Melbournen F1-varikolla.