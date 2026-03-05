Sebastian Aho liittyi Kurrin, Selänteen ja Rantasen kerhoon, kun hän nosti kauden tehopisteensä kahdeksannen kerran NHL-urallaan vähintään 60:een.
Jääkiekon NHL:ssä Sebastian Aho teki kauden 23. maalinsa, kun hän ohitti Vancouver Canucksin maalia vartioineen Kevin Lankisen toisessa erässä.
Aho sai myös syöttöpisteen joukkueensa kuudenteen maaliin, jonka Nikolaj Ehlers teki vastustajan pelatessa ilman maalivahtia. Carolina Hurricanes voitti ottelun 6–4.
Lankinen torjui runsaassa puolessa tunnissa 18 kiekkoa 22:stä. Canucks vaihtoi maalille valkovenäläisen Nikita Tolopilon ajassa 31.53.
Maali ja maalisyöttö nostivat Ahon kauden tehopisteet 61:een (23+38).
Aho liittyi tehopisteillään harvinaiseen suomalaisjoukkoon, sillä hän on kaikkien aikojen neljäs suomalaispelaaja, joka yltää vähintään 60 tehopisteeseen kahdeksan kertaa NHL-urallaan. Aiemmin tähän kyenneet ovat Jari Kurri (13 kertaa), Teemu Selänne (12) ja Mikko Rantanen (8).
Maccellin osuma laiha lohtu
0:44Matias Maccellin rannelaukaus avasi Toronton maalihanat niukassa tappiossa.
Toronto Maple Leafsin suomalaishyökkääjä Matias Maccelli teki kauden 11. osumansa ottelussa New Jersey Devilsiä vastaan. Maccelli kilautteli rautojen kautta kiekon maalin ensimmäisen erän alussa.
Toronton vieraspeli päättyi voittolaukauskilpailun jälkeen lopulta 3–4-tappioon. Tappio oli Maple Leafsille viides peräkkäinen, mutta Devilsillä on päinvastainen suunta vireessään. Voitto oli joukkueelle kolmas peräkkäinen.
Devilsin suomalaistulokas Lenni Hämeenaho pelasi ottelussa hieman vajaat 11 minuuttia.