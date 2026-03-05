Viisutoimittaja arvioi Suomen euroviisuedustajien Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen voittomahdollisuuksia tänä vuonna.
Euroviisuihin tänä vuonna Suomea edustamaan valittu Liekinheitin on noussut selväksi suosikiksi kansainvälisten viisufanien keskuudessa. Myös vedonlyöntitilastoissa Suomi on tällä hetkellä kärjessä.
Kysyimme toukokuussa Wienissä järjestettäviin Euroviisuihin lähtevältä viisutoimittaja Katariina Kähköseltä, onko Lindalla ja Petellä oikeasti mahdollisuuksia voittoon vai puhkeaako viisukupla jälleen jonkun muun maan eduksi.