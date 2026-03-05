– Helsingin Luistelijat on huolestuneena seurannut viime päivinä esiin nousseita tietoja valmennuskäyttäytymiseen liittyvästä tapauksesta taitoluisteluyhteisössä. Tiedot ovat järkyttäviä ja herättävät vakavia kysymyksiä siitä, miten urheilijoiden turvallisuus toteutuu käytännössä ja miten aiempien kurinpitotoimien vaikuttavuutta seurataan.