Suomen urheilun eettinen keskus (Suek) on aloittanut esiselvityksen Helsingfors Skridskoklubbin (HSK:n) muodostelmaluisteluvalmentaja Mirjami Penttistä koskevaan, epäiltyyn eettiseen rikkomukseen liittyvän ilmoituksen vuoksi. Asiaan on reagoinut myös kilpaileva seura Helsingin Luistelijat (HL).
Taitoluisteluliitto määräsi Penttisen tammikuussa 2020 vuoden toimintakieltoon epäasiallisen käytöksen vuoksi, ja Helsingin Sanomat uutisoi keskiviikkona, että Penttinen on jatkanut epäasiallista käyttäytymistä alaikäisiä luistelijoita kohtaan.
Penttinen luotsasi HSK:n alaisuudessa toimivan Team Uniquen maailmanmestariksi vuonna 2013.