Jarmo Kekäläinen on vahvistamassa Buffalo Sabresin puolustusta St. Louis Bluesin tähtipuolustaja Colton Paraykolla, jos tämä vain hyväksyy siirron.
Buffalo Sabres odottaa nyt tähtipuolustaja Colton Paraykon ratkaisua jättisiirrossa, joka toisi tähtipuolustajan St. Louis Bluesista seuraan.
Sabresin urheilujohtaja Jarmo Kekäläinen on jo Pohjois-Amerikan median mukaan sopinut siirron yksityiskohdista Paraykon seuran Bluesin kanssa, mutta pelaajalla on sopimuksessaan siirron estävä pykälä, jonka avulla hän voi vielä torpata kaupan.
Jos Parayko näyttää siirrolle vihreää valoa, St. Louisiin matkaa vastavuoroisesti nuori lupaus Radim Mrtka ja ykköskierroksen varausvuoro.
The Athletic uutisoi asiasta Suomen aikaa viime yönä. Julkaisun mukaan Paraykon ratkaisusta asian suhteen ei ole saatu vielä minkäänlaisia vihjeitä.