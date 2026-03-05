The Athletic uutisoi asiasta Suomen aikaa viime yönä. Julkaisun mukaan Paraykon ratkaisusta asian suhteen ei ole saatu vielä minkäänlaisia vihjeitä.

Jos Parayko näyttää siirrolle vihreää valoa, St. Louisiin matkaa vastavuoroisesti nuori lupaus Radim Mrtka ja ykköskierroksen varausvuoro.

Sabresin urheilujohtaja Jarmo Kekäläinen on jo Pohjois-Amerikan median mukaan sopinut siirron yksityiskohdista Paraykon seuran Bluesin kanssa, mutta pelaajalla on sopimuksessaan siirron estävä pykälä, jonka avulla hän voi vielä torpata kaupan.

– Paraykolla ei ole mitään velvollisuutta tehdä pikaista päätöstä. Hän voi myös seurata Tyler Myersin jalanjälkiä. Vancouver Canucksin puolustajalla oli siirron estävä pykälä ja hän kieltäytyi siirrosta Detroit Red Wingsiin ja halusi nähdä, olisiko parempia vaihtoehtoja saatavilla. Myers kaupattiin Dallas Starsiin keskiviikkona.