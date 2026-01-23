Tällä hetkellä HUSin oma palvelutuotanto pystyy hoitamaan enintään 4 000 potilasta vuodessa, jatkossa määrä nousee noin 7 000:een.

HUS aikoo liki tuplata vuosittaiset tekonivelleikkaukset.

– Kun tekonivelsairaala Ortonin toiminta on saatu johdettua vakiintuneeseen vaiheeseen, siellä on tarkoitus tuottaa HUS-alueen väestön mukainen palveluntarve, arviolta noin 7000 leikkausta vuodessa, toteaa toimitusjohtaja Matti Bergendahl.

Tällä hetkellä HUSin oma palvelutuotanto pystyy hoitamaan noin 3500–4000 potilasta vuodessa.

Määrän selkeä nostaminen mahdollistuu perustamalla HUSin oma tekonivelsairaala Helsinkiin ja tarkoituksena on nopeuttaa hoitoonpääsyä.

Hoitoonpääsy on suuri ongelma, josta HUSin johtaja avautui MTV Uutisille vuosi sitten.

Tekonivelsairaala Ortonin toiminnan odotetaan alkavan huhtikuun alusta lähtien ja se keskittyy lonkan ja polven tekonivelleikkauksiin. Samalla Orton Oy:n nykymuotoinen toiminta yksityissairaalana päättyisi.

Suunnitelmana on siirtää HUSin tekonivelleikkaukset uuteen tekonivelsairaalaan vaiheittain. Muu tukielinkirurgia ja päivystyksellinen toiminta jää HUS-yhtymään.

Käytännössä nykyisellään Orton Oy on tähän saakka tehnyt tekonivelleikkauksia pääasiassa yksityis- tai vakuutusyhtiöpotilaille.

– Jatkossa suunnitelmana on siirtää kaikki HUSin tekonivelleikkaukset uuteen tekonivelsairaalaan. Tämä on erittäin merkittävä muutos sekä HUSin tekoniveltoiminnalle mutta myös nykymuotoiselle Orton Oy:lle, HUSin toimitusjohtaja jatkaa.

Sosiaali- ja terveyssektorin aiheisiin erikoistunut toimittaja Joonas Lepistö avaa yhteiskunnan ajankohtaisia teemoja. Asiantuntijoiden ja kansalaisten kokemusten kautta Lepistö kertoo, missä tilassa Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat.

