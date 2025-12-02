Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen on ollut kohun keskellä viime aikoina.
Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen on jäänyt pois töistä. Kelan viestinnästä vahvistetaan MTV Uutisille, että Lehtonen on pois joitain päiviä. Poissaolon tarkemmasta kestosta tai syystä ei ole tietoa.
Lehtosta sijaistaa Kelan johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.
Lehtosen poissaolosta kertoi ensimmäisenä Iltalehti, jonka tietojen mukaan Lehtonen ei osallistunut enää eilen maanantaina Kelan johtoryhmän kokoukseen.
Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas kertoo MTV Uutisille, että Lehtonen on sairauslomalla. Hän sanoo saaneensa tiedon suoraan Lehtoselta itseltään.
Kiukas sanoi aiemmin Helsingin Sanomille, että Lehtonen on jäänyt sairauslomalle täksi viikoksi ja että hänen käsityksensä mukaan Lehtonen on sekä sairauslomalla että työmatkalla Brysselissä.