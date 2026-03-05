Lonkkavaivaa potevan Lauri Markkasen odotetaan olevan sivussa Utah Jazzin peleistä ainakin ensi viikon lopulle. Tuoreimmassa NBA-ottelussaan Jazz taipui viime hetkien koreilla Philadelphia 76ersille.

Quentin Grimes heitti kaksi vapaaheittoa sisään, kun otteluaikaa oli jäljellä 16,4 sekuntia. Ne sinetöivät kotijoukkueen onnistuneen kirin kohti voittoa. Philadelphia vei sarjapisteet 106–102-paremmuudella Utahista.



Tappio oli Jazzille seitsemäs peräkkäinen. Utahilaiset ovat voittaneet kaudella 18 ottelua ja hävinneet 44. Saldo oikeuttaa länsilohkon viimeistä edelliseen sijaan eli 14:nneksi. Philadelphia on itälohkossa kuudentena ja menossa kohti pudotuspelejä.



Markkanen loukkaantui Jazzin harjoituksissa helmikuun lopussa. Hän on tehnyt kauden 42 ottelussaan keskimäärin 26,7 pistettä ottelua kohden. Joukkueen toiseksi tehokkain pelaaja Keyonte George heitti Philadelphiassa 30 pistettä.