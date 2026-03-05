Omakotitalossa asuvien kulut ovat nousseet.
Omakotitalossa asuvan kulut ovat nousseet viime vuodesta keskimäärin 81 euroa, käy ilmi Omakotiliiton torstaina julkaisemasta selvityksestä.
Keskimäärin omakotitalossa asuva maksaa kunta- ja aluekohtaisia maksuja hieman yli 5 900 euroa vuodessa.
Tänä vuonna kalleimmat maksut ovat Savonlinnassa, jossa asumiseen kuluu lähes 6 800 euroa vuodessa.
Halvimmat kunta- ja aluekohtaiset maksut taas ovat Kittilässä, jossa maksuihin kuluu noin 5 100 euroa vuodessa.
Savonlinnassa omakotitalossa asuvan kustannukset nousivat viime vuodesta lähes 300 euroa. Kittilässä nousua taas oli noin 30 euroa.
Selvityksessä oli tarkasteltu kiinteistöveroa sekä sähkö-, vesi- ja jätemaksuja sadassa kunnassa.
Vesimaksuissa eniten nousua
Kaikista selvityksessä tarkastelluista maksuista eniten nousivat vesimaksut, jotka nousivat viime vuodesta 4,2 prosenttia eli 43 euroa. Keskimäärin vesimaksuihin kuluu kolmen hengen omakotitaloudessa hieman yli 1 000 euroa vuodessa.