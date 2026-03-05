Liiketoiminta ja kehitys

Keskimäärin omakotitalossa asuva maksaa kunta- ja aluekohtaisia maksuja hieman yli 5 900 euroa vuodessa.

Keskimäärin omakotitalossa asuva maksaa kunta- ja aluekohtaisia maksuja hieman yli 5 900 euroa vuodessa. Tomi Natri/All Over Press

Näin paljon omakotiasujan kulut ovat nousseet

Selvityksessä oli tarkasteltu kiinteistöveroa sekä sähkö-, vesi- ja jätemaksuja sadassa kunnassa.

Halvimmat kunta- ja aluekohtaiset maksut taas ovat Kittilässä, jossa maksuihin kuluu noin 5 100 euroa vuodessa.

Keskimäärin omakotitalossa asuva maksaa kunta- ja aluekohtaisia maksuja hieman yli 5 900 euroa vuodessa.

Eniten rahaa kuluu sähköön

Sähkön hinnat pysyivät hyvin lähellä viime vuotta. Omakotiliiton mukaan keskimäärin lämmitys- ja käyttösähkön kustannukset nousivat viime vuodesta 0,7 prosenttia. Sähkön siirtomaksut nousivat 2,4 prosenttia.