Suomi on myös solminut uusia yhteistyösopimuksia Baltian maiden ja Puolan rajaviranomaisten kanssa, joiden puitteissa suomalaiset rajavartijat ovat osallistuneet valvontatehtäviin ulkomailla.

Noin viidenkymmenen metrin päästä se alkaa. Venäjä.

Maastossa raja erottuu nyt monin paikoin sinne kohonneen aidan ansiosta.

Suomen ja Venäjän väliselle rajalle rakennettava esteaita etenee suunnitellussa aikataulussa. Rajavartiolaitoksen mukaan aitaa on Kaakkois-Suomessa valmiina jo yli 110 kilometriä, ja koko 141 kilometrin osuus valmistuu kuluvan vuoden aikana.

Noin tuhannen maanomistajan yhteistyö on Rajavartiolaitoksen mukaan ollut sujuvaa.

Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja, eversti Jaakko Olli, pitää itärajan estettä välttämättömänä nykyisessä turvallisuustilanteessa.

– Esteaita parantaa oleellisesti rajavalvonnan tehokkuutta, tilannekuvaa ja partioiden liikkuvuutta. Se lisää myös rajamiesten ja -naisten työturvallisuutta, Olli kuvailee Rajavartiolaitoksen tiedotteessa.

Hänen mukaansa este on ratkaiseva erityisesti tilanteissa, joissa esiintyy välineellistettyä laitonta maahantuloa tai suuria, mahdollisesti väkivaltaisia ihmisjoukkoja.

Käytännössä esteaita ohjailee ihmisten kulkemista maastossa ja hidastaa sitä. Suomen puolustuksen kannalta esteaidalla ei ole merkitystä.

Tekoälyä, radiotekniikkaa ja vastadrooneja rajalle

Rajavartiolaitos kertoo, että alkuvuoden aikana este on jo pysäyttänyt kaksi luvatonta rajanylitystä Kaakkois-Suomessa. Toisessa tapauksessa kiinni jäi henkilöitä, joita epäillään vakavista rikoksista muualla Suomessa.

Esteaitaa ei kuitenkaan rakenneta kaikkialle. Suurten vesistöjen ja luonnollisten maastoesteiden kohdalle rakenteita ei toistaiseksi ole tulossa.

Pohjoisempana rajan läheisyydessä luvatonta liikkumista on muutenkin vähemmän, eikä Rajavartiolaitos katso fyysistä estettä yhtä välttämättömäksi.

Esteaitaan kuuluu myös nykyaikaista valvontateknologiaa. Käytössä on tekoälyä hyödyntävä tekninen valvonta, jonka avulla rajan tilannetta seurataan reaaliajassa ja joka hälyttää poikkeamista välittömästi.

– Voimme kohdentaa partioita entistä nopeammin rikollisen toiminnan estämiseksi, Olli sanoo.

Rajavartiolaitos valmistelee myös uusia teknologioita, kuten radioteknistä valvontaa ja vastadroonijärjestelmiä, osaksi rajavalvontaa.

Radiotekninen valvonta tarkoittaa esimerkiksi rajan läheisyydessä käytettävien sähköisten laitteiden, kuten matkapuhelinten, tarkkailua.

Suomi tukee Baltian maita ja Puolaa käytännön rajatyössä

Varautumista on vahvistettu myös kansainvälisellä yhteistyöllä. Suomi on solminut kahdenvälisiä sopimuksia Baltian maiden ja Puolan rajaviranomaisten kanssa ja osallistunut maiden rajavalvonnan tukemiseen.

Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja Antti Virta korostaa MTV Uutisten haastattelussa, että kyse on operatiivisesta työstä, eikä pelkästä tarkkailusta.

– Olemme lähettäneet koirapartioita ja kalustoa heidän avukseen. Vastineeksi olemme saaneet arvokasta kokemusta kovista tilanteista, jota hyödynnämme Suomessa, Virta sanoo.

Kovat tilanteet viittaavat erityisesti siirtolaisryhmien kohtaamiseen rajalla.

Esimerkiksi Puolan ja Valko-Venäjän vastaisella rajalla rekisteröitiin tammi-elokuussa 2025 yli 25 000 rajanylitysyritystä.

Tilanne Suomen rajalla nyt rauhallinen – muutos voi silti olla nopea

Rajavartiolaitoksen mukaan alkuvuosi on ollut Suomen ja Venäjän vastaisella rajalla rauhallinen.

Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti, jos Venäjän sisäinen tilanne heijastuu rajan tuntumaan tai jos Venäjä pyrkii vaikuttamaan Suomen rajaturvallisuuteen, Virta kertoo.

Virran mukaan eurooppalainen yhteistyö on nyt keskeistä.

– Suomella, Baltian mailla ja Puolalla on samat haasteet. Yhteisten ratkaisujen etsiminen on erittäin kustannustehokasta, hän sanoo.