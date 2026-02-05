Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent sanoo uskovansa edelleen, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on sotarikollinen.
Scott Bessent toisti uutistoimisto Reutersin mukaan uskovansa, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on laiton ja loukkaa Ukrainan suvereniteettia.
Bessent kommentoi Ukrainan rauhanneuvotteluja tänään torstaina.
Hänen mukaansa lisäpakotteiden asettaminen Venäjälle riippuu neuvottelujen lopputuloksesta. Hän sanoo harkitsevansa sitä, asetetaanko Venäjän varjolaivasto pakotteiden kohteeksi.
Yhdysvaltojen, Venäjän ja Ukrainan rauhanneuvottelut ovat käynnissä Abu Dhabissa Arabiemiraattikunnissa. Tavoitteena on päättää lähes neljä vuotta jatkunut sota.
Bessent osallistui rauhanneuvotteluihin Venäjän sekä presidentti Donald Trumpin lähettilään Steve Witkoffin ja Trumpin vävyn Jared Kushnerin kanssa USA:ssa Miamissa tammikuun lopussa.
Bessent huomautti tänään, että Trumpin hallinnon Yhdysvaltain pakotteet venäläisiä öljyjättejä Rosneftia ja Lukoilia vastaan auttoivat saamaan Venäjän neuvottelupöytään.