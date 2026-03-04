Konflikti uhkaa läikkyä Lähi-idässä.
Iranista laukaistu ballistinen ohjus oli matkalla tänään kohti Nato-maa Turkkia ja sen ilmatilaa.
Ohjus oli ylittänyt Syyrian ja Irakin ilmatilan, kun itäisellä Välimerellä sijaitseva Naton ilmapuolustus tuhosi sen.
Asiasta kertoo Turkin puolustusministeriö Reutersille.
Loukkaantumisista tai vahingoista ei ole raportoitu. Turkin mukaan osia ohjuksesta putosi Kaakkois-Turkissa sijaitsevalle Hatayn alueelle.
– Varoitamme kaikkia pidättäytymään toimista, jotka johtaisivat konfliktin kärjistymiseen, Turkin puolustusministeriö sanoo.
Turkki toteaa, että se tekee kaikkensa puolustaakseen ilmatilaansa ja vastaa epäröimättä uhkaan.
Nato tuomitsee Iranin ohjuslaukaisun Turkkia kohti, puolustusliiton tiedottaja Allison Hart sanoo.
– Tuomitsemme Iranin Turkin kohteeksi ottamisen. Nato seisoo kaikkien liittolaistensa, myös Turkin, rinnalla. Pelote- ja puolustusasemamme on edelleen vahva kaikilla osa-alueilla, myös ilma- ja ohjuspuolustuksessa, Hart sanoi.