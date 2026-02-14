Nato kertoi rajuja lukuja Venäjän kärsimistä tappioista.

Naton pääsihteerin Mark Rutten mukaan Venäjä kärsii Ukrainassa ”hulluja tappioita”. Asiasta uutisoi uutistoimisto Reuters.

Rutte totesi tänään Münchenin turvallisuuskonferenssissa, että Venäjän kärsimien tappioiden määrä on noussut noin 65 000 sotilaaseen kahden viime kuukauden aikana.

Erillisessä tilaisuudessa hän kertoi, että Nato-liittouma on riittävän vahva, jotta Venäjä ei tällä hetkellä yritä hyökätä sitä vastaan.

– Voimme voittaa jokaisen taistelun Venäjän kanssa, jos se hyökkää meitä vastaan nyt. Meidän on varmistettava, että tilanne on sama myös kahden, neljän ja kuuden vuoden kuluttua, Rutte sanoi.

1:28 USA:n ulkoministeri Marco Rubio painotti Münchenissä yhteistyötä Euroopan kanssa.