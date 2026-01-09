Humalassa ja huumeissa ajanut mies selitteli tapahtunutta lumisella teillä.

Naisen kuoliaaksi ajanut rattijuoppo tuomittiin ehdottomaan vankeuteen.

Traaginen turma tapahtui Lahdessa vuoden 2023 lokakuun lopussa alkuillasta.

Päihtynyt mies ajoi noin 75–80 kilometrin tuntinopeudella alueella, jossa olisi saanut ajaa vain 50 kilometriä tunnissa.

Mies oli 1,06 promillen humalassa ja hänen veressään oli lisäksi kannabiksen vaikuttavaa ainetta ja rauhoittavaa lääkeainetta. Hänet oli määrätty ajokieltoon jo vuonna 2022.

Menetti kaarteessa hallinnan

Mies menetti kaarteessa auton hallinnan. Auto lähti sivuluisuun ja kulki suojatien keskikorokkeen yli, törmäsi liikennemerkkiin ja tämän jälkeen suojatietä ylittäneeseen keski-ikäiseen naiseen.

Nainen iskeytyi tuulilasiin ja lensi kymmenien metrien päähän maahan.

Nainen kuoli kolarin aiheuttamiin vakaviin vammoihin tapahtumapaikalle.

Syytetty: Lumipolanteet syynä

Mies kiisti syytteet. Hän katsoi, ettei hänen rattijuopumuksensa ollut törkeä. Hänestä turma johtui lumipolanteista, jotka saivat auton lähtemään hallinnasta nopeudessa, jossa olisi perustellusti voinut olettaa auton olevan täysin hallittavissa. Puolustus vetosi myös siihen, ettei uhrilla ollut pimeässä heijastinta.

Oikeus katsoi kuitenkin miehen syyllistyneen syytettyihin rikoksiin. Oikeus katsoi miehen ajokyvyn olleen päihtymyksen takia tuntuvasti huonontunut ja teon täyttävän törkeän rattijuopumuksen tunnusmerkistön.

Oikeus myös katsoi, että mies oli ajanut suhteellisen tavanomaisissa keliolosuhteissa valaistulla, suhteellisen suoralla tieosuudella. Olosuhteet eivät voineet tulla miehelle yllätyksenä.

Ehdotonta vankeutta

Oikeus katsoi miehen toimineen törkeän huolimattomasti. Sen mukaan miehen toiminta osoitti pitkäkestoista tietoista riskinottoa ja piittaamattomuutta muiden tienkäyttäjien turvallisuudesta.

Vuonna 1991 syntynyt Eetu Kalle Kalervo Knuutila tuomittiin 2 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.

Hänet määrättiin lisäksi maksamaan uhrin lapselle yhteensä 8000 euron kärsimyskorvauksia sekä korvaamaan hautaus- ja terveydenhuollon kuluja.

Oikeus antoi tuomionsa marraskuun lopussa.