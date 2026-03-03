Vantaan Myyrmäen moskeijassa järjestetään torstaina surutilaisuus Pähkinärinteessä kuolleen somaliperheen muistoksi.
Vantaan Pähkinärinteessä tapahtunut traaginen tulipalo on järkyttänyt Helsingin islamilaista yhteisöä syvästi, kertoo Myyrmäen moskeija tiedotteessaan.
Tulipalossa kuoli viisi saman perheen jäsentä.
Moskeija välittää tiedotteessaan osanottonsa menehtyneiden omaisille ja läheisille.
– Tämä suru ei kosketa vain yhtä perhettä tai yhteisöä – tämä on koko Vantaan yhteinen suru, tiedotteessa todetaan.
Poliisi epäilee tulipalosta talossa asuvaa noin 70-vuotiasta miestä.
Moskeija sanoo tuomitsevansa teon jyrkästi.
– Rukoilemme myös, että sairaalassa hoidossa oleva vastasyntynyt vauva toipuu nopeasti.
Vauva säilyi perheestä ainoana hengissä.
Moskeija kiittää tiedotteessaan poliisia, pelastuslaitosta ja muita viranomaisia nopeasta ja ammattitaitoisesta toiminnasta.
– Kiitämme myös Hämeenkylän seurakuntaa ja Vantaan kaupunkia heidän käynnistämistään tukitoimista ja kriisiavusta.
Surutilaisuus torstaina
Myyrmäen moskeija järjestää kaikille avoimen surutilaisuuden torstaina kello 16–17 moskeijan tiloissa.
– Kriisiapua ja keskustelutukea saa tulemalla moskeijaan rukousaikoina. Tarvittaessa yhteydenoton voi tehdä myös puhelimitse tai sähköpostitse.