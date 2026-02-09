Hovioikeus piti tekoa törkeänä, sillä nuorella miehellä oli auton kyydissä neljä matkustajaa, joiden turvallisuudesta hän oli vastuussa.

Helsingin hovioikeus ankaroitti maanantaina tuomiota jutussa, jossa tapahtumahetkellä alaikäinen poika kaahasi soratiellä sillä seurauksella, että auto suistui ulos tieltä. Onnettomuudessa kuoli 17-vuotias tyttö.

Turma sattui Lohjalla toukokuussa 2023. Myös syytetty oli tekoaikaan 17-vuotias, ja hän oli saanut ajokortin poikkeusluvalla vain noin kuukautta aiemmin.

Onnettomuus tapahtui, kun poika kaahasi autolla soratiellä 90 kilometrin tuntinopeutta, kun suurin sallittu enimmäisnopeus tiellä oli 60 kilometriä tunnissa. Ylinopeuden takia hän menetti auton hallinnan, jolloin se suistui tieltä ja törmäsi puuhun.

Autossa oli neljä matkustajaa, 17-vuotias tyttö etuistuimella ja 17-vuotias tyttö, 16-vuotias poika ja 13-vuotias tyttö takapenkillä. Surmansa sai takana matkustanut 17-vuotias tyttö. Kukaan takapenkillä istuneista ei käyttänyt turvavyötä.

Hovi katsoi teon törkeäksi

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi marraskuussa 2024 antamallaan tuomiolla auton kuljettajan 45 päivän ehdolliseen vankeuteen nuorena henkilönä tehdyistä kuolemantuottamuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Käräjäoikeudesta poiketen hovioikeus piti liikenneturvallisuuden vaarantamista törkeänä, sillä nuorella miehellä oli auton kyydissä neljä matkustajaa, joiden turvallisuudesta hän oli vastuussa. Hovioikeuden mukaan kyseessä oli tietoinen riskinotto.

– Ajaessaan holtittomasti ja ylinopeutta matkan aikana ja lisäksi hetkellisesti huomattavaa ylinopeutta mutkaisella, kapeahkolla tiellä (kuljettaja) on voinut ennakoida, että mahdolliset henkilövahingot voivat muodostua vakaviksi, kirjoittaa hovioikeus tuomionsa perusteluissa.

Hovioikeus ankaroitti kuljettajan tuomion neljän kuukauden ehdolliseksi vankeusrangaistukseksi. Muilta osin hovioikeus piti käräjätuomion ennallaan.