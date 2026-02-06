Käräjäoikeuden mukaan poika oli empinyt auton kanssa leikkimistä ja ryhtynyt siihen vasta muiden kannustamana. Kaksi alaikäistä kuoli turmassa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi ehdolliseen vankeusrangaistukseen 17-vuotiaan pojan, joka ajoi autoa Laitilan louhosturmassa. Oikeus antoi tuomionsa perjantaina.

Tapauksessa on kyse kesäkuussa 2025 tapahtuneesta turmasta, jossa pojan ajama auto putosi louhokseen ja kaksi muuta alaikäistä poikaa kuoli. Tuomittu oli vasta turmapäivänä saanut ajokortin poikkeusluvalla.

Oikeuden mukaan poika ajoi autolla Laitilassa kivilouhoksen viereisellä hiekkakentällä ympyrää ja luistatti autoa sivuluisussa. Kesken ajon syytetty menetti auton hallinnan ja auto suistui vesialtaan pohjaan noin viiden metrin syvyyteen.

Autoa kuljettanut poika ja tapahtuma-aikaan 19-vuotias takapenkillä istunut matkustaja onnistuivat pääsemään ulos autosta ja uimaan rantaan. Turmassa hukkui kaksi auton kyydissä ollutta 17-vuotiasta poikaa.

Autoa kuljettanut poika myönsi teon, mutta kiisti menetelleensä törkeän huolimattomasti.

Syyttäjä vaati autoa kuljettaneelle pojalle noin kymmenen kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta nuorena henkilönä tehdyistä kahdesta törkeästä kuolemantuottamuksesta ja vaaran aiheuttamisesta.

Syyttäjästä poiketen käräjäoikeus katsoi, että mikään seikka ennen auton luistattamista vain sekunteja ennen louhoksen altaaseen suistumista ei viitannut törkeään huolimattomuuteen.

– Vastaaja oli päinvastoin empinyt auton kanssa leikkimistä, johon muutkin mukana olleet olivat osallistuneet ja kannustaneet, eikä tapahtuneeseen liittynyt alkoholin vaikutusta, kirjoittaa oikeus tuomiosta antamassaan tiedotteessa.

Oikeuden mukaan kuolemantuottamuksia ei voitu pitää kokonaisuutena arvostellen törkeinä, kun otetaan huomioon seikka, ettei autoa kuljettanut poika olisi ryhtynyt auton luistattamiseen ilman kyydissä olleiden ehdotuksia ja kehotuksia.

Poika tuomittiin nuorena henkilönä tehdyistä kahdesta kuolemantuottamuksesta ja vaaran aiheuttamisesta kolmen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

