Maajussille morsian -sarjan maajussit kirjoittivat myös itse kirjeet tulevalla kumppanilleen.

Maajussille morsian palaa 19. kaudelle uusin tuulin. Kaudella tavataan kahdeksan 20–47-vuotiasta maajussia hevos-, vilja-, maito- ja luomuvihannestiloilta

Maajussit ottivat kynän käteen ja lähtivät kirjoittamaan kirjettä mahdolliselle kumppanille toivoen vastauksia ehdokkailta.

Lue maajussi-Pertun kirjoittama kirje alta:

Hei!



Kiva kun tulit tutustumaan minuun. Olen Perttu Uuraisilta. 31-vuotta olen näitä maita kulkenu. Meillä täällä Uuraisilla on maatila, jossa tuotamme pääsääntöisesti maitoa ja toisella tilallamme kasvatamme liha- ja maitohiehoja. Tilallamme on eläimiä noin 100 päätä, josta reilu 40 on lypsylehmää. Vielä ei olla tehty tilakauppoja, joten vanhempani hallinnoi tilaa vielä, kunnes teemme sukupolven vaihoksen, jonka jälkeen olen viiennen sukupolven edustaja. Tilalla olen ny työskennelly muutaman vuuen työntekiänä. Sitä ennen olen käynyt ulkopuolella töis.

Asustelen tällä hetkellä tilakeskuksien ulkopuolella omassa pienessä punaisessa torpassa, jossa saan nauttia omasta vapaudesta ja sen tuomasta luonnon läheisyydestä. Nautin asua maaseudulla, vaikka matkat voivat olla pitkiä, mutta mieluummin valitsen pitkän matkan kuin lyhyen hektisyyden.

Vapaa ajan kulutan joskus harrastuksilla, joita ovat retkeily luontopoluilla, kalastaminen kesät talvet, metsästys ja kesän kohokohtana kalastusvaellus Pohjois-Lappiin tai Norjaan. Tulee käytyä myös maatalouteen liittyvissä tilaisuuksissa, ja tapahtumissa. Kesäisin tykkään käydä tanssilavoilla kuuntelemassa musiikkia ja pieni haave on, että oppisin tanssimaan. Koska onhan se hienon näköistä ja varmasti mukavaakin.



Vaikka maalla on lähes tulkoon kaikki mitä elämiseen tarvitsee, mutta minulta puuttuu se joku, jolle voin olla voima, tuki ja yhteisten lasten isä. Isyys ja kumppanuus ovat asioita mitä vaalin ja toivon saavuttavani ne jonkun kanssa ja saan jakaa tämän polun

hyvine ja huonoine hetkineen.

Sinä joka mahdollisesti luet tätä, voit olla se mitä me kumpikin haluamme elämäämme. Joku, joka ymmärtää ja rauhoittaa ja saa arjesta hauskempaa.

Ihminen, joka on lempeä mutta sisäisesti vahva. Ulospäin lämmin ja helposti lähestyttävä tällaiseksi ajattelen kumppanini sopivan minulle.

Itse kuvailisin itseäni taas luonteeltaan rauhalliseksi, huumorintajuiseksi, eteenpäin pyrkiväksi, avarakatseiseksi ja kuulemma mukaan itsepäinen.

Toivon löytäväni tältä matkalta sen ihmisen, jonka kanssa voisin rauhoittua ja nauraa yhdes.

Jos heräsi kiinnostus ja mahdollisesti myös jotakin heräsi sisälläsi, niin laita kirje tulemaan kuvan kanssa, ja jos laitat videon kera, niin sen parempi.

T: Perttu