Maajussille morsian -sarjan maajussit kirjoittivat myös itse kirjeet tulevalla kumppanilleen.

Maajussille morsian palaa 19. kaudelle uusin tuulin. Kaudella tavataan kahdeksan 20–47-vuotiasta maajussia hevos-, vilja-, maito- ja luomuvihannestiloilta

Maajussit ottivat kynän käteen ja lähtivät kirjoittamaan kirjettä mahdolliselle kumppanille toivoen vastauksia ehdokkailta.

Lue maajussi-Antin kirjoittama kirje alta:

Hei!

Olen Antti 26 vuotta Kuopiosta Maaningalta. Minulla on noin 80 hehtaarin kasvinviljelytila, jota viljelen neljännessä sukupolvessa. Sen lisäksi minulla on myös muuta yritystoimintaa koneurakoinnin ja kuljetusalan parissa. Yrittäjyys on minulle hyvin lähellä sydäntä oleva asia ja kuvailisin sitä myös elämän tavaksi. Tästä kätevästi päästäänkin siihen millaista kumppania rinnalleni kaipaisin.

Pidän tärkeänä, että olisi kiinnostusta maaseutua sekä yrittäjyyttä kohtaan, en etsi työntekijää mutta minulle olisi tärkeää ja jopa tarvitsisin, että tuleva kumppani haluasi olla osa minun maatilaani ja yritystäni. Yrittäjyys vaatii välillä ymmärrystä siitä, että töitä ei aina voi katsoa kellosta vaan välillä joudutaan joustamaan puolin ja toisin. Ajattelen kuitenkin, että parhaillaan se voisi olla hyvinkin antoisaa myös kumppanille, vaikka on vastuuta, on myös vapautta. Yrittäjyys on tuonut minulle paljon hyviä hetkiä ja kokemuksia arjessa ja niitä olisi ihana jakaa myös kumppanin kanssa. Sellaisia pieniä arjen juttuja, joita ei ehkä ”normaali” ihmisen arjessa olisi.