Kuski ajoi miten sattuu Helsingissä aamuyöllä ja hetki tallentui poliisin kojelautakameraan. Katso video yltä.
Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein julkaisi videon erään kuskin sekoilusta Helsingissä.
– Ohitti liikenteenjakajan vastaantulevan liikenteen puolelta, puhalsi n. 2,5 promillea, Pasterstein kirjoittaa X:ssä.
Vanhan Turuntien ja Vihdintien risteyksessä sattunut sekoilu tallentui kameraan neljän aikaan aamuyöllä joulukuun puolivälissä.
Pastersteinin mukaan kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, ajo-oikeudetta ajosta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
– Ei ollut korttia, minkä olisi voinut laittaa hyllylle, poliisi jatkaa.