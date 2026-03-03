Suomessa on syttynyt viime vuosina monia usean ihmisen kuolemaan johtaneita tulipaloja. Kaksi viime vuosien tuhoisinta tulipaloa tapahtui Vantaalla.
Vantaan Pähkinärinteen viisi ihmistä tiistaina tappanut palo on eniten kuolonuhreja aiheuttanut tulipalo viime vuosien aikana. Poliisi epäilee, että samassa kerrostalossa asunut mies sytytti tulipalon tahallaan.
Toissa viikolla Varsinais-Suomessa Salossa kaksi iäkästä ihmistä kuoli omakotitalon tulipalossa. Tapauksessa ei poliisin mukaan epäillä rikosta.
Joulukuussa Etelä-Savossa Savonlinnassa kuoli omakotitalossa asunut parikymppinen äiti ja hänen kolme pientä lastaan. Poliisi on epäillyt lasten isää palon sytyttämisestä.
Marraskuussa 2024 kaksi ihmistä kuoli vanhan asuinrakennuksen tulipalossa Mänttä-Vilppulassa Pirkanmaalla. Poliisi kertoi tuolloin, ettei onnettomuudessa ole syytä epäillä rikosta.
Saman vuoden lokakuussa kaksi ihmistä kuoli omakotitalon palossa Imatralla Etelä-Karjalassa.
Syyskuussa kuoli kaksi ihmistä Haapavedellä Pohjois-Pohjanmaalla niin ikään omakotitalon tulipalossa ja toukokuussa Pohjois-Pohjanmaalla Siikajoella kaksi ihmistä vapaa-ajan rakennuksen tulipalossa.
Helmikuussa 2024 kolme ihmistä kuoli Lapissa Äkäslompolossa syttyneessä hostellipalossa. Tulipalo syttyi muovisesta tuhkalaatikosta, josta se levisi nopeasti rakennuksen rakenteisiin.
Lokakuussa 2023 viisi ihmistä kuoli kerrostalopalossa Vantaan Hakunilassa. Tulipalossa kuoli neljä alle 10-vuotiasta lasta ja heidän äitinsä. Palo sai alkunsa saunan kiukaasta, eikä asiassa epäilty rikosta. Perheen isä onnistui pelastautumaan asunnosta.
Kesällä 2023 kaksi vanhusta kuoli omakotitalon palossa Imatralla Etelä-Karjalassa. Kolmas ihminen pyrki sammuttamaan tulipaloa talon ulkopuolella, ja hänet vietiin sairaalaan tarkistettavaksi.
Lisäksi viime vuosina on eri puolilla Suomea ollut vuosittain useita tulipaloja, joissa on kuollut yksittäisiä ihmisiä joko onnettomuuden tai henkirikoksen seurauksena.