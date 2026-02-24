Rajusti Helsingissä kolaroinut mies seurusteli Kalasataman kuolemantapauksesta sittemmin tuomitun kanssa, ja käytti turmassa tämän autoa.

Rikospaikka-ohjelma kertoi viime viikolla järkyttävästä kolarista, jossa rattijuopon piittaamaton kaahaus vaaransi pienen vauvan hengen ja terveyden.

Maaliskuussa 2023 rattijuoppo oli kaasuttamassa Helsingin Ruoholahdessa kohti Länsiväylää, kun hän kolaroi autonsa näyttävään ilmalentoon, rysäyttäen sen katto edellä toiseen autoon.

Autossa oli sisällä matkustajana vain muutaman kuukauden ikäinen pienokainen, joka onnekkaasti välttyi vammoilta.

– Tallenteista ilmenevin tavoin vastaajan ajonopeus on ollut täysin järjenvastaista vilkkaasti liikennöidyllä Helsingin keskustan kaduilla, Helsingin käräjäoikeuden tuomiossa kuvailtiin.

– Vastaajan menettely on ollut myös yleisemmin vertaillen poikkeuksellisen moitittavaa ja vastuutonta törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten joukossa.

Mies oli kuvaillut tapahtumien olleen osaltaan seurausta epäonnesta. Oikeus ei ollut lainkaan samoilla linjoilla.

– Ulkopuolisille aiheutuneiden vammojen lopullinen laatu on tässä tapauksessa ollut ennemminkin onnellinen sattumus.

– Voidaan todeta, että vahingot ovat jääneet pitkälti onnesta johtuen näinkin vähäisiksi.

Auton omistaja tuomittiin autolla tehdystä kuolemantapauksesta

Oikeudenkäyntiaineistosta paljastuu, että auton toiseksi haltijaksi oli merkitty nainen, joka tuomittiin tämän vuoden alussa muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Kyseessä oli niin sanottu Kalasataman kuolemantapaus, jossa mies löytyi kesällä 2023 kuolleena keskeltä katua helsinkiläiseltä Capellan puistotieltä.

Oikeudenkäyntimateriaalista paljastuu myös syy sille, miksi mies oli naisen hallinnoiman auton ratissa. Hän oli naisen entinen seurustelukumppani.

Kalasataman kuolemantapausta tutkittiin jopa murhana, mutta lopulta tapaus paljastui pieleen menneiden huumekauppojen päätteeksi tapahtuneeksi surkeaksi välikohtaukseksi.

Autosta käsin uhrin kanssa huumekauppoja tehnyt nainen päätti lähteä pois paikalta. Mies otti kiinni auton osittain avonaisesta ikkunasta, mutta naisen painaessa kaasua miehen ote lipesi. Mies kaatui maahan ja kuoli kaatuessa saamiinsa vammoihin.

Käräjäoikeus piti naisen toimintaa täysin välinpitämättömänä ja piittaamattomana. Hänet tuomittiin 1 vuoden 8 kuukauden ehdottomaan vankeuteen.

Kaahailija riidoissa uhrin kanssa

Myös Ruoholahdessa järkyttävästi katolleen kaahaillut mies liittyi välillisesti Kalasataman tapahtumiin. Mies oli näet huumeveloista johtuvassa väkivaltaisessa riidassa Kalasatamassa kuolleen miehen kanssa.

Kalasataman kuolemantuottamuksesta tuomitun naisen mukaan hänelle oli tullut yllätyksenä, että nimettömänä huumekaupat sopinut ostaja oli hänen tuttunsa.

Nainen kertoi oikeudessa uskoneensa, että tapahtumissa kuollut mies oli halunnut tavata hänet juuri hänen entiseen miesystäväänsä liittyneen konfliktitilanteen takia, ei tehdäkseen huumekauppoja. Nainen uskoi, että mies halusi kostaa hänen entiselle kumppanilleen hänen kauttaan.

Nainen sanoi oikeudessa arviointikykynsä olleen turman aikana alentunut, koska hän tunsi olonsa uhatuksi jouduttuaan osalliseksi miesten väliseen konfliktitilanteeseen. Oikeus ei nähnyt tätä kuitenkaan merkitykselliseksi.

– Myöskään sillä, että [nainen] oli jonkinlaisena osallisena asianomistajan ja [naisen] entisen seurustelukumppanin välisessä konfliktissa, ei ole merkitystä arvioitaessa ajoneuvonkuljettajana toimineen [naisen] huolellisuusvelvollisuutta ja mahdollisuutta sen noudattamiseen suhteessa jalankulkijaan, oikeus perusteli.

