Maajussille morsian -sarjan maajussit kirjoittivat myös itse kirjeet tulevalla kumppanilleen.

Maajussille morsian palaa 19. kaudelle uusin tuulin. Kaudella tavataan kahdeksan 20–47-vuotiasta maajussia hevos-, vilja-, maito- ja luomuvihannestiloilta

Maajussit ottivat kynän käteen ja lähtivät kirjoittamaan kirjettä mahdolliselle kumppanille toivoen vastauksia ehdokkailta.

Lue maajussi-Jetan kirjoittama kirje alta:

Hei sinä,

Olen Jetta, liikunnallinen ja iloinen nainen Salosta. Asun Salon keskustassa paritalossa. Ikää minulla on 47 vuotta.

Minulla on kasvihuonetila Perniössä. Luomupeltoa on kuusi hehtaaria ja kasvihuonepinta-alaa 7 500 neliömetriä. Henkilökuntaa meillä on vakituisesti 10 henkilöä ja kesäisin vähän enemmän. Kasvihuoneissa viljellään ympäri vuoden luomusalaatteja ja -yrttejä, sekä keväästä syksyyn luomutomaatteja ja -kurkkuja. Pelloilla ei viljellä nyt mitään, mutta jotain sinnekin olisi kiva jossain kohtaa suunnitella.

Olen ollut päätoiminen yrittäjä jo reilut parikymmentä vuotta ja sitä ennenkin aina töissä tilalla. Alkuun luulin, että halusin vain auttaa isääni tilalla, mutta aika pian ymmärsin, että pidän tästä työstä ja haasteista. Haastavaa oli saada tila ja viljelykset toimimaan ja sitten kehittää niitä. Ja kun vähän saatiin viljelyä toimimaan, piti kaikki tilan vanhat kasvihuoneet ja tuotantorakennukset uusia. Töitä siis riitti.