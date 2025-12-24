Liiketoiminta ja kehitys

Pelastajan käyttämä polkupyörä. Itä-Suomen poliisilaitos

Väisänen sai tuomion törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta.

Väisänen menetti autonsa hallinnan suoralla tieosuudella ja törmäsi pyöräilemässä olleeseen palomieheen. Turma tapahtui Kangasniemellä Etelä-Savossa 1. lokakuuta 2024. Autoa ajanut mies oli humalassa, sillä turman jälkeen hän puhalsi poliisi alkometriin 1,04 promillea. Alkoholin lisäksi mies oli käyttänyt kannabista.