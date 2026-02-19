Helsingissä koettiin maaliskuisena sunnuntaiaamuna vuonna 2023 tilanne, joka oikeuden pöytäkirjojen mukaan oli "täysin järjenvastainen".
Poliisin kojelautakameran lisäksi useille muille kameroille tallentunut kaahaus päättyi Helsingin Ruoholahdessa hurjaan ilmalentoon.
Päihtynyt kaahari kaasutti Länsiväylä-moottoritielle, mutta tien alussa olevassa mutkassa hän menetti auton hallinnan.
Auto kääntyi ilmalennon myötä katolleen ja osui kovalla vauhdilla vastaantulevien kaistalla olevaan autoon. Törmätyn auton sisällä oli muun muassa kaksikuukautinen vauva.
Onnettomuuden vakavuudesta huolimatta vauva selvisi ilman vammoja. Muut matkustajat loukkaantuivat kuitenkin törmäyksessä: eräältä heistä murtui kaksi kylkiluuta.
Kaahari tuomittiin tapauksen seurauksena kahdeksan kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Kyseessä oli yhteisrangaistus hänen muiden rikostensa kanssa.
Tapahtumat esitettiin Rikospaikka-ohjelman Peitemies-osiossa, jossa käsitellään videolle tallentuneita rikoksia.