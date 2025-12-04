Juuri nyt Avaa

Lopulta matka päättyi poliisin suorittamaan kiilaukseen Hämeentiellä. Paennut auto lähti täysin hallinnasta noin sadan kilometrin tuntinopeudella, suistui yli kevyen liikenteen väylän ja lensi kivivallin kautta pusikkoon. Matka päättyi lopulta jalkakäytävälle.

Poliisi yritti pysäyttää kaaharin usean partion voimin, ja takaa-ajoon liittyi useita dramaattisia käänteitä. Poliisiautotkaan eivät säästyneet vaurioitta, kun autoa yritettiin pysäyttää.

Naiskuskin takaa-ajo päättyi kipinämereen ja ilmalentoon Helsingissä – video näyttää dramaattiset hetket

Tapahtumaa todisti lähietäisyydeltä polkupyöräilijä, joka onnekseen ei jäänyt kevyen liikenteen väylän yli suistuneen auton alle.

Ajon jälkeen naisen verestä löytyi alfa-PHP:tä, alpratsolaamia ja nordiatsepaamia. Syyttäjä kuitenkin peruutti rattijuopumus- ja huumausaineen käyttörikossyytteet syyteoikeuden vanhennuttua.