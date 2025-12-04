Takaa-ajo päättyi hurjaan ulosajoon Helsingissä.
Syyskuussa 2021 Helsingissä tapahtui ilta-aikaan vaarallinen takaa-ajo, jossa nainen pakeni poliisia ympäri kaupunkia.
Poliisi yritti pysäyttää kaaharin usean partion voimin, ja takaa-ajoon liittyi useita dramaattisia käänteitä. Poliisiautotkaan eivät säästyneet vaurioitta, kun autoa yritettiin pysäyttää.
Kaikki rikossisällöt MTV Katsomossa
Rikospaikka, true crime -dokkarit, rikostoimittajien analyysit ja puhuttavimmat rikostapaukset.
Näet kaikki MTV Uutisten rikossisällöt MTV Katsomosta.
Lue myös: Rattijuoppo yritti tappaa jalankulkijan Turussa – video näyttää auton ilmalennon Aurajoen sillalla
Lopulta matka päättyi poliisin suorittamaan kiilaukseen Hämeentiellä. Paennut auto lähti täysin hallinnasta noin sadan kilometrin tuntinopeudella, suistui yli kevyen liikenteen väylän ja lensi kivivallin kautta pusikkoon. Matka päättyi lopulta jalkakäytävälle.