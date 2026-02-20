Hovioikeus piti kolaroineen miehen toimintaa törkeän huolimattomana, mutta ei tahallisena.

Hovioikeus alensi tuomiota tapauksessa, jossa mies rysäytti autollaan poliisin puhallusratsiaan Kaarinassa vuonna 2023.

Mies oli palaamassa sairaalasta kun oli törmännyt puhallusratsiaan pysähtyneen auton perään 70 kilometrin tuntinopeudella. Työtään tehnyt poliisi loukkaantui turmassa pahoin.

Kaikki rikossisällöt MTV Katsomossa Rikospaikka, true crime -dokkarit, rikostoimittajien analyysit ja puhuttavimmat rikostapaukset. Näet kaikki MTV Uutisten rikossisällöt MTV Katsomosta.

Toinen poliisimies ehti vain huutaa "varo" ja astua kauemmas, kun näkikin partiokaverinsa lentävän ilmaan kolarin seurauksena.

Jutun alussa olevalta videolta näet, miten onnettomuus tapahtui.

Käräjäoikeus oli tuominnut vuonna 1969 syntyneen miehen törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä vammantuottamuksesta 90 päiväsakon rangaistukseen, joka tämän tuloilla tarkoitti 2 340 euron seuraamusta.

Hänet tuomittiin korvaamaan uhrille 2 400 euron kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta. Lisäksi hänen tuli korvata vakuutusyhtiölle yli 31 000 euron summan.

Hovioikeus ei pitänyt miehen selitystä uskottavana

Mies valitti hovioikeuteen. Hovioikeudessa katsottiin, että miehen hengitysinfektio ja edellisen yön valvominen olivat saattaneet vaikuttaa tämän ajokykyyn ja mahdollisuuteen tehdä voinnistaan luotettavaa arviota.

Hovioikeus piti todennäköisimpänä, että mies oli sairauden ja väsymyksen seurauksena torkahtanut ajaessaan tai hänen havaintokykynsä oli muuten herpaantunut.

Mies oli väittänyt etsineensä huonontuneen olonsa vuoksi paikkaa pysähtyä. Hovioikeus ei pitänyt tätä käräjäoikeuden tapaan uskottavana, sillä matkalla oli pysähtymiselle sopivia paikkoja ja tarvittaessa mies olisi voinut pysähtyä tien reunaan.

Lue myös: Poliisi loukkaantui puhallusratsiassa Kaarinassa

Hovioikeus kuitenkin katsoi, että mies oli pyrkinyt huomioimaan huonontuneen vointinsa siirtymällä pienemmälle tielle. Sen johdosta hovioikeus myös katsoi, että tämän ei voitu katsoa suhtautuneen ilmeisen välinpitämättömästi liikenneturvallisuuteen tai vakavan vaaran mahdollisuuteen.

Siksi tekoa ei myöskään pidetty tahallisena vaan oikeus katsoi miehen syyllistyneen tekoon törkeästä huolimattomuudesta, toisin kuin käräjäoikeus oli arvioinut.

– Hän on kuitenkin lähtenyt kuljettamaan autoa sairaana ja valvotun yön jälkeen eikä hän ole keskeyttänyt ajoaan ajovirheistään huolimatta, vaikka tiellä on ollut useita mahdollisia pysähdyspaikkoja. Hän on heikentyneestä ajokyvystä ja tekemästään ajovirheestä huolimatta jatkanut ajoa useamman kilometrin matkan ennen törmäystä. [Mies] on rikkonut olosuhteiden edellyttämää ja häneltä vaadittavaa huolellisuusvelvollisuutta, vaikka hän olisi kyennyt sitä noudattamaan, hovioikeus luonnehti tekoa.

Koska hovioikeus ei pitänyt tekoa tahallisena, alensi se miehen sakot 75 päiväsakkoon, joka rahaksi muutettuna tarkoitti miehelle 1950 euron sakkoja.

Lisäksi se sovitteli miehen vakuutusyhtiölle maksettavaa korvausta niin, että maksettava osuus aleni 20 000 euroon. Se piti täysimääräistä summaa kohtuuttoman raskaana miehen varallisuusoloihin ja muihin olosuhteisiin nähden.