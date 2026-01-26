Helsingin Kalasataman kuolemantapauksen taustalla oli pieleen menneet huumekaupat.

Helsingin Kalasataman kuolemantapauksessa on annettu tuomio. Kyse oli tapauksesta, jossa loppukesästä vuonna 2023 keskellä katua löytyi miehen ruumis Capellan puistotieltä.

Tekoaikaan 28-vuotias nainen tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vangin karkaamisesta 1 vuodeksi 8 kuukaudeksi vankeuteen.

Kaikki rikossisällöt MTV Katsomossa Rikospaikka, true crime -dokkarit, rikostoimittajien analyysit ja puhuttavimmat rikostapaukset. Näet kaikki MTV Uutisten rikossisällöt MTV Katsomosta.

Lue myös: Kalasataman henkirikoksen uhrin veli kertoo saamistaan törkykommenteista

Taustalla huumekaupat

Nainen kertoi oikeudessa, että hän oli sopinut uhrin kanssa tapaamisen huumausainekauppoihin liittyen.

Naisen mukaan hänelle oli tullut yllätyksenä, että ostaja oli hänen tuttunsa. Mies oli halunnut tavata naisen liittyen riitatilanteeseen, jossa oli osapuolina naisen entinen kumppani ja hän itse.

Kun nainen oli tunnistanut kuka mies oli, hän palasi autoonsa ja lukitsi sen. Uhri oli seurannut naista ja halunnut edelleen tehdä huumekaupat.

Nainen oli kokenut tilanteen uhkaavaksi ja painoi kaasua. Mies oli tarttunut ikkunaan ja ruvennut hölkkäämään auton vierellä kuskin puolella.

Hän kertoi, että tarkoituksena oli, että mies jättäisi hänet rauhaan. Hän ei osannut arvioida oikeudessa, kuinka kovaa hän oli ajanut.

Uhri ei ollut pystynyt pitämään ikkunasta kiinni, vaan hänen otteensa oli lipsahtanut. Taustapeilistä nainen oli nähnyt, kuinka uhri oli jäänyt maahan makaamaan.

Mies kuoli vammoihinsa.

Nainen kertoi oikeudessa, että hän oli olettanut miehen nousevan ylös, joten hänen mieleensä ei tullut kääntyä takaisin.

Autossa oli tapahtumahetkellä myös kaksi muuta henkilöä, jotka olivat tapahtumahetkellä käyttäneet huumeita. Yksi matkustajista arvioi auton nopeuden olleen noin 40km/h ja tapahtuman kestäneen noin viisi sekuntia.

0:58 Rikospaikka vieraili ruumiin löytöpaikalla Kalasatamassa. Tuolloin tapausta tutkittiin vielä tappona ja poliisi vasta etsi epäiltyjä.

Lue myös: Kalasataman kuolemantapaus oikeudessa

Oikeus: välinpitämätöntä ja törkeää

Nainen myönsi syyllistyneensä kuolemantuottamukseen ja liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, mutta hän kiisti törkeyden.

Käräjäoikeus katsoi, että nainen suhtautui täysin välinpitämättömästi ja piittaamattomasti jalankulkijan, eli uhrin, turvallisuuteen. Oikeuden mukaan naisen on täytynyt pitää miehen kaatumista ja vakavia seurauksia varteenotettavana mahdollisuutena.

Oikeuden mukaan ei ole merkitystä sillä, että uhri oli itse tarttunut naisen auton ikkunaan.

Vankeusrangaistuksen lisäksi nainen joutui myös korvaamaan uhrin läheiselle kuoleman aiheuttamasta kärsimyksestä 7 000 euroa.

Tuomio ei ole lainvoimainen.