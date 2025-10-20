Helsingin käräjäoikeus aloittaa tänään Kalasataman kuolemantapauksen käsittelyn.
Yhtä naista syytetään asiassa törkeästä kuolemantuottamuksesta.
Tapahtunut tuli julkisuuteen elokuussa vuonna 2023, kun Helsingin Kalasatamasta löytyi noin 30-vuotias mies kuolleena ajoradalta. Poliisi tutki tapahtunutta tahallisena henkirikoksena, eräässä vaiheessa jopa murhana.
5:59Tällaisia keinoja poliisi käytti selvittäessään Kalasataman tapauksesta epäiltyjen henkilöllisyyttä. Nyt epäiltyjä on vain yksi, eikä häntäkään syytetä henkirikoksesta.
Taustalla pieleen menneet huumekaupat
MTV Uutisten tietojen mukaan tapahtumat juontuvat pieleen menneestä huumekaupasta ja sen aiheuttamasta riidasta. MTV Uutisten tietojen mukaan uhri oli jäänyt tilanteessa roikkumaan auton sivuikkunasta, kun parikymppinen nainen oli painanut kaasupoljinta.