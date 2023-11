Tänään TV:ssä: Kalasataman henkirikoksen uhrin veli kertoo saamistaan törkykommenteista

Sivulliset löysivät kolmekymppisen miehen makaamassa ajoradalla Kalasatamassa 20. elokuuta. Poliisi aloitti asiasta pian tutkinnan epäiltynä henkirikoksena ja tapauksesta on uutisoitu laajasti.

Aiemmin julkisuudessa on jo kerrottu, että Kalasatamassa elokuussa tapahtuneen henkirikoksen uhri oli erään huippu-urheilijan veli. Uhrilla oli kaksi veljeä, joista toinen on sosiaalisesta mediasta ja tatuoinneistaan tunnettu uhrin isoveli Nico Lingman .

Nico käytti 30 000 euroa tatuointeihin ja hänellä on niistä tärkeä viesti

”Pääosa ihmisistä suhtautuu empaattisesti”

Lingman on käsitellyt veljensä menetystä avoimesti puhumalla asiasta sosiaalisessa mediassa ja podcastissaan.

–Se on ollut sellainen kova paikka tälle syksylle. Yksi veli vähemmän.

Hän on hämmästellyt joidenkin ihmisten reaktioita siihen, että hän puhuu menetyksestään avoimesti.

– Sitten on osa, joka on sitä mieltä, että tällaisia asioita ei saa käsitellä julkisesti: ”Sun veli on kuollu ja sun pitää surra sitä yksin”.