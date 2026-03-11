Vantaan Pähkinärinteessä syttyi viime viikon tiistaina tuhoisa tulipalo, jossa kuoli viisi ihmistä. Asiantuntijat kertovat, miten tuhopolttoja tutkitaan.

Rikospaikan Murharyhmässä keskustellaan tänään tuhopoltoista ja niiden tutkinnasta asiantuntijavieraiden kanssa.

Viime viikkoina otsikoihin on noussut etenkin viiden ihmisen hengen vienyt tuhopoltto Vantaan Pähkinärinteessä, sekä joulukuinen tulipalo kerrostalossa Vantaan Korsossa, jossa alaikäisten epäillään yrittäneen murhapolttoa tilaustyönä.

Vantaan tulipaloa tutkitaan tällä hetkellä viitenä murhana, kahtena murhan yrityksenä ja törkeänä tuhotyönä. Teosta epäillään 71-vuotiasta talossa asuvaa miestä. Hänet on vangittu teosta epäiltynä.

Vantaan tapauksessa ihmetystä ovat herättäneet rikosnimikkeet, koska tekoa ei poliisin mukaan ollut suunnattu erityisesti ketään kohtaan eikä palossa kuollutta perhettä ollut valikoitu uhriksi.

– Tällaisissa tapauksissa murhan rikosnimike perustuu siihen, että tekijän on täytynyt pitää muidenkin kuolemaa varsin todennäköisenä seurauksena siitä, että hän on sytyttänyt rajun tulipalon, sanoo rikosylikomisario (vv.), vanhempi strateginen neuvonantaja Jari Kinnunen.

– Heti tulee poliisina mieleen, että siellä on ollut mahdollisesti joitakin palavia nesteitä, jolloin tuli leviää nopeammin ja siitä tulee raju palo.

Riskienhallintapäällikkö Janne Rautasuo Helsingin pelastuslaitokselta kertoo, että nykyaikaiset huoneistopalot ovat jo itsessään rajuja asunnoissa olevien materiaalien vuoksi, mutta poikkeuksellisen raju palo voi viitata esimerkiksi palaviin nesteisiin.

– Jos palo leviää nopeasti paikkaan, missä sen ei pitäisi olla, tai jos palo leviää suhteessa aikaan todella nopeasti ja laajalle, se voi viitata poikkeavaan syttymiseen, Rautasuo toteaa.

Rikosnimikkeet voivat muuttua

Savonlinnassa tapahtui viime joulukuussa tulipalo, jossa perheen isän epäillään sytyttäneen omakotitalon tuleen. Palossa kuolivat nuori nainen ja kolme lasta.

Tuhoutuneessa omakotitalossa asui parikymppinen äiti kaksospoikien ja pienemmän lapsen kanssa. Lapset olivat 1–3-vuotiaita.

Tässä tapauksessa miestä epäillään tapoista, ei murhista, vaikka uhrit oli valikoitu.

– Murhan ja tapon ero liittyy erityisen raakaan, julmaan tekotapaan tai suunnitelmallisuuteen. Tulipalossakin voidaan ajatella niin, että tuli tai palo voi tappaa monella eri tavalla ja se voi vaikuttaa arvioon siitä, onko teko ollut erityisen raaka tai julma. Täytyy myös huomioida, että rikosnimikkeet voivat aina muuttua tutkinnan edetessä, rikostarkastaja Krista Vallila selventää.

Palokaasut tappavat nopeasti

Tulipalojen yhteydessä suurin vaara on savu ja palokaasut. Kerrostalopaloissa on tärkeintä pysyä sisällä asunnossa, jos palo ei ole syttynyt omassa asunnossa. Rappukäytävään ei pidä mennä.

Vantaan Pähkinärinteessä viisi ihmistä, äiti, isä ja kolme pientä lasta kuolivat, kun he poistuivat omasta asunnosta rappukäytävään.

– Häkä on hajuton ja väritön, ja se tainnuttaa nopeasti. Häkä imeytyy ihmisen verenkiertoon hyvin nopeasti ja siksi siinä on valitettavasti menehtyminen lopputuloksena suhteellisen nopeasti, Rautasuo kertoo.

– Tulipalossa melkein vaarallisin asia ihmisen turvallisuudelle on savu. Paljon harvemmin varsinainen liekki on vakavan loukkaantumisen tai menehtymisen aiheuttava tekijä.

Palonsyyntutkinta on vaativaa, mutta poliisilla on monia keinoja selvittää tapaukset. Vaikka tuli tekee tuhoja, se ei hävitä kaikkia jälkiä. Siksi esimerkiksi henkirikoksiakin saadaan selvitettyä, vaikka paikassa olisi sytytetty tulipalo.

– Itse en muista uraltani yhtään sellaista tulipaloa, jossa ihmisiä olisi menehtynyt ja joka olisi jäänyt selvittämättä, Kinnunen sanoo.