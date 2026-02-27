Mies tuomittiin ehdolliseen vankeuteen toiseen naiseen kohdistuneista rikoksista, joiden aikana hän oli alentuneesti syyntakeeton.

Entistä pääministeriä Sanna Marinia (sd.) vainonnut mies oli rikosten tekoaikaan loppuvuodesta 2024 syyntakeeton, eli ei ymmärtänyt tekoaan. Helsingin käräjäoikeus katsoi perjantaina antamassaan tuomiossa, että mies syyllistyi vainoamiseen ja kotirauhan rikkomiseen.

Mies muun muassa seurasi Marinia ja kävi tämän kotiovella. Oikeuden mukaan miehen toiminta oli objektiivisesti arvioituna sellaista, että se aiheuttaa kohteessaan pelkoa tai ahdistusta.

– Tässä tapauksessa vastaaja on noin kuukauden ajan seurannut, tarkkaillut, ottanut yhteyttä ja muuten näihin rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti vainonnut Marinia. Marin on kertonut, että vastaajan menettely on aiheuttanut hänelle pelkoa ja ahdistusta ja että hän oli joutunut vastaajan menettelyn vuoksi ryhtymään toimenpiteisiin itsensä suojaksi, tuomiossa sanotaan.

Pyysi anteeksi

Syytteitä käsiteltiin helmikuun puolivälissä. Mies ei ollut paikalla oikeudenkäynnissä, mutta myönsi syytteet asianajajansa välityksellä. Hän kertoi sairastuneensa pahoihin mielenterveysongelmiin ja pyysi tekojaan anteeksi.

Marin kertoi oikeudenkäynnissä kohdanneensa miehen ensimmäistä kertaa liikennevaloissa kotinsa lähellä marraskuussa 2024.

– Olen lähtenyt kävelemään eteenpäin, ja hän on juossut perääni ja yrittänyt saada jotain suullista kontaktia. Olen sanonut englanniksi, että minulla on kiire. Olen mennyt kotiin, ja hän on jäänyt kadunkulmaan ja nähnyt, mistä ovesta olen mennyt sisään, Marin sanoi kuulemisessaan.

Hän ei kertomansa mukaan ensin ajatellut tapahtunutta sen enempää. Myöhemmin Marinin ollessa työmatkalla poliisi otti yhteyttä ja kertoi naapureiden ilmoittaneen omituisesti käyttäytyvästä ihmisestä.

Joulukuussa Marin oli kotonaan ja näki miehen jälleen. Hän ajatteli, että miestä on hyvä kuvata todistusaineistoksi. Kun mies huomasi kuvaamisen, hän lähti heti pois.

Muutama päivä ennen joulua mies soitti Marinin asunnon ovikelloa ja tiedusteli oven avanneelta silloiselta miesystävältä, asuuko Marin siellä. Miesystävä kiisti asian.

Jouluaattona mies oli taas Marinin oven takana. Hän koputteli, soitti ovikelloa, puhui oven läpi ja pussaili ovisilmää. Paikalle kutsutut poliisit ottivat miehen kiinni rapusta. Tämän jälkeen Marin kertoi hakeneensa lähestymiskiellon.

Vainosi ja ahdisteli

Samassa oikeudenkäynnissä käsiteltiin myös toiseen naiseen kohdistuneita rikoksia. Rikokset tapahtuivat vuosina 2022–2024.

Mies tuomittiin seksuaalisesta ahdistelusta ja vainoamisesta, jotka hän teki osin syyntakeettomana ja osin alentuneesti syyntakeisena. Alentuneesti syyntakeisena tehdyistä rikoksista mies tuomittiin neljän kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Tuomion mukaan mies oli tavannut naisen kerran, minkä jälkeen hän lähetti tälle useita kukkalähetyksiä ja treffipyyntöjä.

– Pikkuhiljaa viestintä oli muuttunut sellaiseksi, mistä ilmeni vastaajan tarkkailevan hänen elämäänsä, tuomiossa sanotaan.

Viestien perusteella mies tiesi, missä nainen asui ja millaista autoa tämä ajoi. Mies myös jakoi sosiaalisessa mediassa naisen ja tämän läheisen osoitteita.

– Vastaaja oli myös väkisin pyrkinyt hänen vastaanotolleen kolmasti vuosina 2022–2024 ja oli varannut häneltä lukuisia vastaanottoaikoja, vaikka (hänen) työnantajansa oli kieltänyt tämän.

Mies myös lähetti naiselle ahdistavia viestejä, joissa oli voimakkaan seksuaalista sisältöä, joissa hän ilmaisi omistavansa tämän ja että naisen tahdolla ei ole merkitystä.