Nainen katosi elokuussa, ja lokakuussa hänen ruumiinsa löytyi maastosta. Ruumiissa oli vammoja, mutta naisen kuolinsyytä ei pystytty määrittämään.

Miehen kertomuksen mukaan hän oli järkytyksestä jättänyt edessään tapahtuneen kuoleman ilmoittamatta ja kätkenyt ruumiin.

Ruumis oli kätketty metsätien päähän.

Puolustus: Toivoi, että kuolema "olisi pahaa unta vain"

Mies myöntää olleensa paikalla naisen kuoleman aikaan ja kätkeneensä tämän ruumiin. Miehen mukaan naisen kuolema johtui lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutuksesta. Kirjallisessa ennakkovastauksessaan oikeudelle mies sanoo, että kauhistui naisen kuolemasta ja halusi siirtää asian selvittelyn myöhemmäksi, minkä takia hän kätki ruumiin.