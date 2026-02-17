Miehen kertomuksen mukaan hän oli järkytyksestä jättänyt edessään tapahtuneen kuoleman ilmoittamatta ja kätkenyt ruumiin.
Syyttäjä vaatii miehelle tuomiota taposta tapauksessa, jossa nainen kuoli tuntemattomalla tavalla Luumäellä Etelä-Karjalassa.
Nainen katosi elokuussa, ja lokakuussa hänen ruumiinsa löytyi maastosta. Ruumiissa oli vammoja, mutta naisen kuolinsyytä ei pystytty määrittämään.
Syytteessä on naisen aviomies, joka oli syyttäjän mukaan aiemminkin kohdistanut vaimoonsa väkivaltaa. Tapahtuma-aikaan aviopari asui erillään.