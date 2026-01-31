Jordaniasta Lähi-idästä löytynyt joukkohauta tarjoaa uutta tietoa maailman varhaisimmasta tunnetusta pandemiasta.

Yhdysvaltalaisten johtama tutkimusryhmä on vahvistanut Välimeren alueelta löydetyn joukkohaudan liittyvän maailman varhaisimpaan kirjattuun pandemiaan.

Löytö paljastaa uusia yksityiskohtia niin sanotusta Justinianuksen rutosta, joka surmasi miljoonia ihmisiä Bysantin valtakunnassa 500–700-luvuilla, kertoo muun muassa brittilehti The Guardian.

Pandemian aiheutti ruttokirppujen ja rottien ihmisiin levittämä Yersinia pestis -bakteeri. Pohjoisimmillaan tauti levisi eteläiseen Saksaan ja mahdollisesti Britteinsaarille.

Tuoreessa Journal of Archaeological Science -lehdessä julkaistut havainnot tarjoavat tutkijoiden mukaan harvinaisen näkymän siihen, millaista oli liikkuminen, kaupunkielämä ja ihmisten haavoittuvuus tuonaikaisen tautiepidemian keskellä.

Yksi hautaustapahtuma

Jerashin kaupungin alueella sijaitsevasta joukkohaudasta löydettyjen vainajien DNA paljastaa tutkijoiden mukaan sen, että kyseessä oli "yksi ainoa hautaustapahtuma", ei ajan mittaan kasvanut hautausmaa.

Sama tutkimusryhmä oli aiemmin tunnistanut ruton aiheuttajaksi Yersinia pestis -bakteerin.

Uusi tutkimus keskittyi uhreihin – heidän elämäänsä, alttiuteensa taudille ja siihen, miksi he olivat juuri Jerashissa, joka oli alueellinen kauppakeskus ja pandemian keskus noin vuosina 541–750.

Tauti jumitti ihmiset samaan paikkaan

Monialainen tiimi arkeologeja, historioitsijoita ja geneetikkoja kahdesta floridalaisesta yliopistosta Yhdysvalloista sekä Sydneyn yliopistosta Australiasta tutki hammasnäytteistä eristettyä DNA:ta.

He havaitsivat, että uhrit edustivat monipuolista väestöä. Tutkijoiden mukaan se oli merkki siitä, että liikkuva, väliaikainen väestö oli jäänyt samaan paikkaan taudin takia.

Tutkijat vertaavat tilannetta siihen, miten koronapandemia rajoitti ihmisten liikkumista.

Tutkimuksen pääkirjoittajan, tutkija Rays Jiangin mukaan Jordanian vainajat oli tuonut yhteen yhteinen kriisi.

Lue myös: Ihmisellä ruttotartunta Kaliforniassa

Yli 200 vainajaa

Kaivaukset paljastivat Jerashin hippodromin joukkohaudasta yli 200 vainajaa.

Alue tunnetaan hyvin säilyneiden antiikin raunioidensa vuoksi "Lähi-idän Pompejina". Sinne haudatut olivat kaikenikäisiä miehiä ja naisia.

– Tuohon aikaan oli orjia, palkkasotilaita ja monenlaisia kulkijoita. Tuloksemme sopivat siihen, että kyseessä oli liikkuva väestö, Jiang sanoi.

"Ensimmäinen pandemia on tosiasia"

Joidenkin koulukuntien mukaan tätä ensimmäistä pandemiaa ei koskaan ollut.

Jiangin mukaan vähintään uudet tiedot kumoavat väitteet.

– Ensimmäinen rutto on itse asiassa paljon helpompi todentaa kuin Covid. Meillä on Yersinia pestis -bakteeri, meillä on joukkohauta ja meillä on ruumiita – kovaa todistusaineistoa siitä, että se tapahtui.

– Se, romahtivatko yhteiskunta tai instituutiot, on eri asia. Tauti voi riehua ilman vallankumousta, kansannousua tai hallinnon vaihtumista.

Lue myös juttu vuodelta 2020: Koteihinsa teljettyjä perheitä, suljettuja kaupunkeja ja joukkohautoja – koronaa torjutaan lähes yhtä kovin keinoin kuin historiamme pahimpia ruttoja