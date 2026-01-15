Turun keskiaikaisen Maarian kirkon arkeologisissa kaivauksissa löytyi 50 hauta-arkkua ja yli sadan vainajan irtoluita.
Maarian kirkon kaivauksissa tuli esiin kaikkiaan lähes tuhat löytöä.
Kaivaukset suoritettiin touko–kesäkuussa sen jälkeen, kun kirkon peruskorjauksen yhteydessä lattian alta paljastui kokonainen, aiemmin tuntematon hautausmaa.
Kuvassa Maarian kirkon esinelöytöjä.Liisa Toivonen
Kaivausten aikana kirkon lattian alta nostettiin kaksikymmentä arkkua. Niistä viisitoista kuului lapsille, joista kolme oli muumioitunut.
Vainajista on otettu kymmeniä erilaisia tutkimusnäytteitä, joiden tuloksia saataneen kuluvan ja ensi vuoden aikana. Konservointiin päätyi runsaasti kaivauksissa löytynyttä esineistöä.
Lue myös:
Pysäyttävä näky! Kirkon lattian alta löytyi hauta-arkkuja 1700- ja 1800-luvuilta – "Siellä on kokonainen hautausmaa"
Lasten muumioita löytyi kirkon alta Turussa
Ruotsista palautetut suomalaiskallot pääsivät vihdoin tutkijoiden käsiin – yhdestä tehtiin odottamaton löytö
1:04Katso myös: Tammelassa tutkitaan vainajien muumioita – aarre löytyi 1800-luvun hautakammiosta.