Yhdysvalloissa tuhkarokkoepidemia leviää hälyttävän nopeasti. Tapauksia on tänä vuonna raportoitu jo lähes tuhat, vaikka on vasta helmikuun puoliväli. Asiantuntijat varoittavat, että Donald Trumpin hallinnon rokoteskeptisyys pahentaa tilannetta.

Newyorkilainen Jennifer Baron lajittelee pieniä potkupukuja ja mekkoja. Raskaana olevan arjen pitäisi olla täynnä iloa, mutta odotusta varjostaa huoli.

Baron on kahdeksannella kuukaudella raskaana. Raskauden alussa lääkäri tarkisti hänen immuniteettinsa verikokeella. Vaikka hän sai tuhkarokkorokotteen lapsena, suojaa ei enää ollut.

– On pelottavaa lukea ja kuulla tilanteesta. Onneksi lähipiirini on rokotettu. Jos matkustan metrolla, suojaan itseni kasvomaskilla kaiken varalta, hän kertoo MTV Uutisille kodissaan New Yorkissa.

Raskaana ollessaan Baron ei voi ottaa tehosterokotetta. Vauva taas saa oman rokotteensa vasta noin vuoden iässä. Siihen asti suoja perustuu muiden rokotuksiin – ja siihen, ettei tauti osu kohdalle.

Sairastunut voi tartuttaa liki kaikki altistuneet

Tuhkarokko on yksi herkimmin tarttuvista virustaudeista. Jos kymmenen rokottamatonta ihmistä altistuu yhdelle sairastuneelle, heistä yhdeksän saa tartunnan.

Viime vuonna Yhdysvalloissa raportoitiin noin 2 300 tapausta koko vuoden aikana. Nyt tapauksia on jo lähes tuhat, vaikka vuotta on kulunut vajaat kaksi kuukautta.

Professori ja lastenlääkäri Sruti Nadimpalli Stanfordin yliopistosta pitää kehitystä hälyttävänä.