Ruttoa Kaliforniassa – pahamaineinen vitsaus todettu ihmisellä

Kuvituskuva Yersinia pestis -bakteerin kaltaisesta proteobakteerista.
Kuvituskuva ruttobakteerin kaltaisesta proteobakteerista.Rostislav Zatonskiy / Alamy Stock Photo
Julkaistu 24 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Hanna Vaittinen

hanna.vaittinen@mtv.fi

Ruttoa voidaan hoitaa tehokkaasti antibiooteilla.

Kalifornian terveysviranomaisten mukaan South Lake Tahoessa asuvalla henkilöllä on todettu ruttotartunta.

Viranomaiset uskovat henkilön saaneen tartunnan tautia kantaneen kirpun puremasta ollessaan retkeilemässä Tahoejärven lähistöllä.

El Doradon piirikunnan viranomaisten mukaan henkilö on kotonaan toipumassa.

– Ruttoa esiintyy luonnostaan monissa Kalifornian osissa, myös El Doradon piirikunnan korkeammalla sijaitsevilla alueilla, sanoo Kyle Fliflet, piirikunnan virkaatekevä terveysjohtaja tiedotteessa.

– On tärkeää, että ihmiset ryhtyvät varotoimiin itsensä ja lemmikkieläintensä varalta ulkoillessaan – erityisesti kävellessään, vaeltaessaan ja retkeillessään alueilla, joilla esiintyy villejä jyrsijöitä.

Satunnaisia tartuntoja havaitaan yhä 

Ruttoa aiheuttaa Yersinia pestis -bakteeri, joka leviää yleensä jyrsijöissä elävien kirppujen puremien kautta.

Ruton oireet ilmenevät yleensä kahden viikon kuluessa altistumisesta. Niihin kuuluu kuumetta, pahoinvointia, heikkoutta ja turvonneet imusolmukkeet.

Rutto on hengenvaarallinen tauti, mutta sitä voidaan hoitaa tehokkaasti antibiooteilla. Satunnaisia tartuntoja havaitaan edelleen ympäri maailmaa.

Historian pahamaineisin ruttopandemia oli 1300-luvun musta surma, kun tautia kantaneet rotat levittivät tartuntoja Euroopassa tappaen arviolta yli kolmanneksen koko maanosan väestöstä.

Lisää aiheesta:

Sairaudet ja tauditYhdysvallatUlkomaat

