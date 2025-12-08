Juuri nyt Avaa

Vallanpitäjille nälkäinen kansa on tunnetusti hengenvaarallinen, ja kriisi sai Italian kaupunkivaltiot, kuten Venetsian ja Genovan, ostamaan hätäviljaa Mustanmeren alueelta.

Tulivuorten tuhkan uskotaan osittain peittäneen auringonvalon Välimeren alueella. Tästä seurannut ilmaston väliaikainen viileneminen puolestaan pilasi satoja, mikä aiheutti nälänhädän vaaran.

Tutkijat ovat keränneet tietoa muun muassa puiden vuosirenkaista sekä Etelämantereelta kerätyistä jäänäytteistä. Näytteiden perusteella tulivuorenpurkauksen tai purkausten sarjan uskotaan tapahtuneen vuoden 1345 tienoilla, pari vuotta ennen kuin rutto saapui Eurooppaan.

Arvioiden mukaan musta surma tappoi pelkästään Euroopassa 25 miljoonaa ihmistä vuosien 1347 ja 1351 välisenä aikana.

Yersinia pestis muhi lastiruumissa

Ruttobakteeria levittää rottiin ja muihin jyrsijöihin mieltynyt kirppu. Kirput tartuttavat rotat puremien kautta, ja rotista kuolettava vitsaus pääsi leviämään ihmisväestöön.

– Bakteerin tartuttamat kirput viihtyvät rotissa ja jyrsijöissä. Kun isäntäeläimet kuolevat, kirput käyvät vaihtoehtoisten nisäkkäiden kimppuun, mukaan lukien ihmisten, toteaa saksalaisessa Leibniz instituutissa työskentelevä historioitsija Martin Bauch .

Viljalaiva-teoriaa tukee myös se, ettei rutto levinnyt esimerkiksi Roomaan tai Milanoon. Kyseisten kaupunkien ympärillä oli runsaasti maataloutta, minkä vuoksi tuontiviljalle ei ollut niin kriittistä tarvetta.

– Sain selville, että merkittävin nälänhätä 1200- ja 1300-luvuilla ajoittain erityisesti vuosilla ennen mustaa surmaa.

– Sitä, miksi rutto saapui juuri vuonna 1347 tai 1348 Italiaan, emme kykene selittämään ilman ilmaston muuttumisen aiheuttamaa taustaa, Bauch kertoo.