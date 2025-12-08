Tuore tutkimus valottaa tapahtumaketjua, jonka myötä mustana surmana tunnettu rutto saapui keskiajalla Eurooppaan. Tutkimustuloksista uutisoi uutiskanava CNN.
Tutkijat ovat onnistuneet saamaan uutta tietoa eräästä Euroopan synkimpiin kuuluvista ajanjaksoista.
Mustana surmana tunnettu rutto saattoi saapua piinaamaan mannerta viljalaivojen mukana, mutta katastrofin ”ensimmäisenä dominopalikkana” toimivat tutkijoiden uuden arvion mukaan tulivuorenpurkaukset maapallon trooppisissa osissa.
Tutkijat ovat keränneet tietoa muun muassa puiden vuosirenkaista sekä Etelämantereelta kerätyistä jäänäytteistä. Näytteiden perusteella tulivuorenpurkauksen tai purkausten sarjan uskotaan tapahtuneen vuoden 1345 tienoilla, pari vuotta ennen kuin rutto saapui Eurooppaan.
Tulivuorten tuhkan uskotaan osittain peittäneen auringonvalon Välimeren alueella. Tästä seurannut ilmaston väliaikainen viileneminen puolestaan pilasi satoja, mikä aiheutti nälänhädän vaaran.
Vallanpitäjille nälkäinen kansa on tunnetusti hengenvaarallinen, ja kriisi sai Italian kaupunkivaltiot, kuten Venetsian ja Genovan, ostamaan hätäviljaa Mustanmeren alueelta.