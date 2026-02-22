Britannian rannikolla puhaltaneet myrskytuulet ovat paljastaneet merenrannalta 2 000 vuotta vanhoja jalanjälkiä.
Rannalle oli painautunut paljain jaloin kulkeneiden ihmisten sekä peurojen jalanjälkiä Rooman valtakunnan ajoilta.
Jäljet tulivat hetkellisesti näkyviin rannalla olleiden hiekkamassojen liikuttua.
Paikalliset asukkaat huomasivat rannan tuntumasta jälkiä. He päättivät ottaa asiasta yhteyttä arkeologiin, joka puolestaan soitti Aberdeenin yliopiston asiantuntijoille.
Arkeologien ryhmä professori Kate Brittonin johdolla kiirehti paikalle – poimien matkan varrella kaupasta tarvittavia tarvikkeita, kuten kipsiä valoksia varten.
Ryhmä joutui tekemään työtä 90 kilometrin tuntivauhdilla puhaltaneiden myrskytuulten tuiverruksessa, jotta todisteet jäljistä saataisiin otettua talteen.
Britannian rannikkoalueella on tehty muutamia vastaavia löytöjä, mutta kyseinen löytö on tiettävästi ensimmäinen laatuaan Skotlannin alueella.