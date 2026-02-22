Liiketoiminta ja kehitys

Paikalliset asukkaat huomasivat rannan tuntumasta jälkiä. He päättivät ottaa asiasta yhteyttä arkeologiin, joka puolestaan soitti Aberdeenin yliopiston asiantuntijoille.

Myrsky paljasti ja tuhosi: Skotlantilaiselta rannalta löytyneet 2 000 vuotta vanhat jalanjäljet.

University Of Aberdeen

– Tiesimme, että olimme tekemisisä erittäin harvinaisen löytöpaikan kanssa. Tämä löytö tarjosi ainutlaatuisen näkymän historiaan. Samaan aikaan oli kuitenkin selvää, että meri tulisi ottamaan pian takaisin paljastamansa jäljet, Britton kertoo.

Tutkijaryhmä joutuikin työskentelemään nopeasti erittäin haastavissa olosuhteissa.

– Me ja koko löytöpaikka oli hiekkapuhalluksen kohteena samaan aikaan, kun koitimme siivota, tutkia ja dokumentoida löytöä. Siitä tuli kisa luonnonvoimia vastaa. 48 tunnissa koko paikka oli tuhoutunut, Britton toteaa.